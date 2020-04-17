Экономика
ИзвестияРешетников лично убедился в сложности получения льготного кредита
Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
Znak.com15 апреля в 16:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:58, Ашберн
Происшествия
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
Кино
Universal снимет фильм о Зеленом Шершне
Kinonews.ru 04:44
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Авто
Появились первые изображения новой Mazda 6
Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня 04:13
Шоу-бизнес
Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец
В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости 03:29
Общество
Роспотребнадзор: Число больных коронавирусом в России растет плавно
«Российская Федерация сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 16% в день», — уточнила она.
Росбалт 08:48
Игры
Невероятно, но факт: теперь у Fallout 76 положительный рейтинг в Steam
В момент выхода Fallout 76 игроки начали громить рейтинг проекта, однако спустя несколько дней «В основном отрицательные» отзывы неожиданно превратились в «В основном положительные» (71%).
Игромания.ру 09:16
Здоровье
В России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия 11:47
Кино
Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах
Французская компания-разработчик Ubisoft запустила в производство фильм, который расскажет о пожилых киберспортсменах.
News.ru 08:42
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу
Комсомольская правда 14:00
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Экономика
Центробанк рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Москва, 17 апреля 2020, 13:00 — REGNUM Центральный банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 24 апреля.
REGNUM 06:00
Наука
Цвет глаз выдает состояние здоровья человека
Как сообщает ToDay News Ufa, темный цвет глаз определяет состояние врожденной защиты от УФ-излучений.
ToDay News Ufa 07:56
Недвижимость
Хуснуллин: Льготная ипотека под 6,5% коснётся только новых кредитов
Льготная программа ипотеки со ставкой в 6,5% будет распространяться только на вновь получаемые кредиты, заявил в эфире «Первого канала» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Национальная служба новостей 12:19
Хоккей
Чемпион мира Марков завершил карьеру
Сергей Исаков, агент российского защитника Андрея Маркова, сообщил, что хоккеист принял решение завершить карьеру.
Советский спорт вчера в 14:55
Политика
Лукашенко ответил критикам мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику мер, принимаемых в стране против коронавируса, передает «БелТа».
Rambler News Service 08:18
Кино
Хью Джекман может вернуться к роли Росомахи в новом фильме Marvel
RuNews24.ru вчера в 06:28
Происшествия
В результате пожара в Серпухове погибли два человека
Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, погибли два человека, еще четверо пострадали.
ТАСС 19:45
Общество
Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные
Это Кавказ 08:23
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет вчера в 13:06
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома»
Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.
Говорит Москва 06:52
Общество
Несколько сотрудников ОАК заболели коронавирусом
Случаи касаются московских площадок.
РИА Новости 17:11
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Здоровье
«Опора России» призвала отменить запрет на совместительство для врачей
«Опора России» 13 апреля обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, в Минтруд и Роспотребнадзор с просьбой отменить запрет на совместительство для медработников.
Известия 15 апреля в 16:49
Происшествия
Активист заявил об избиении сотрудниками полиции в здании РОВД
В дежурной части отдела полиции «ЧК» заявили, что активиста в здании нет, однако сам Гасанов предоставил снятые им видео, доказывающие, что он находится в РОВД.
Черновик 14:05
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16