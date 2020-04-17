Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.

Происшествия Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет». 256

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 516

Авто Появились первые изображения новой Mazda 6 Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора. 12

Шоу-бизнес Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big. 19

Общество Роспотребнадзор: Число больных коронавирусом в России растет плавно «Российская Федерация сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 16% в день», — уточнила она. 460

Игры Невероятно, но факт: теперь у Fallout 76 положительный рейтинг в Steam В момент выхода Fallout 76 игроки начали громить рейтинг проекта, однако спустя несколько дней «В основном отрицательные» отзывы неожиданно превратились в «В основном положительные» (71%).

Кино Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах Французская компания-разработчик Ubisoft запустила в производство фильм, который расскажет о пожилых киберспортсменах.

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 825

Экономика Центробанк рассмотрит возможность снижения ключевой ставки Москва, 17 апреля 2020, 13:00 — REGNUM Центральный банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 24 апреля. 227

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Хоккей Чемпион мира Марков завершил карьеру Сергей Исаков, агент российского защитника Андрея Маркова, сообщил, что хоккеист принял решение завершить карьеру.

Происшествия В результате пожара в Серпухове погибли два человека Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, погибли два человека, еще четверо пострадали.

Политика Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. 161

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,5K

Общество Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома» Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.

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