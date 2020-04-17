Экономика

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Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
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Министр экономического развития РФ поработал «тайным покупателем» в банке

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Частный интерес: почему банки не подчиняются решениям правительства

ПРАЙМвчера в 08:57

Решетников лично убедился, как сложно получить льготный кредит

РИА Новостивчера в 05:30

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News.ru06:21

Министр лично убедился в сложности получения льготных кредитов

РЕН ТВ15 апреля в 16:36

Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты

REGNUM15 апреля в 16:32

Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем

Znak.com15 апреля в 16:22
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Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом

Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
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Universal снимет фильм о Зеленом Шершне

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Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

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Авто

Появились первые изображения новой Mazda 6

Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
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Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец

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«Российская Федерация сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 16% в день», — уточнила она.
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Невероятно, но факт: теперь у Fallout 76 положительный рейтинг в Steam

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В России опробован новый метод лечения коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
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Кино

Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах

Французская компания-разработчик Ubisoft запустила в производство фильм, который расскажет о пожилых киберспортсменах.
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В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
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Общество

Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу

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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Экономика

Центробанк рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

Москва, 17 апреля 2020, 13:00 — REGNUM Центральный банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 24 апреля.
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Цвет глаз выдает состояние здоровья человека

Как сообщает ToDay News Ufa, темный цвет глаз определяет состояние врожденной защиты от УФ-излучений.
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Недвижимость

Хуснуллин: Льготная ипотека под 6,5% коснётся только новых кредитов

Льготная программа ипотеки со ставкой в 6,5% будет распространяться только на вновь получаемые кредиты, заявил в эфире «Первого канала» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Чемпион мира Марков завершил карьеру

Сергей Исаков, агент российского защитника Андрея Маркова, сообщил, что хоккеист принял решение завершить карьеру.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику мер, принимаемых в стране против коронавируса, передает «БелТа».
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Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, погибли два человека, еще четверо пострадали.
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Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные

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Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей

Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
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Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома»

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.
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«Опора России» 13 апреля обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, в Минтруд и Роспотребнадзор с просьбой отменить запрет на совместительство для медработников.
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Активист заявил об избиении сотрудниками полиции в здании РОВД

В дежурной части отдела полиции «ЧК» заявили, что активиста в здании нет, однако сам Гасанов предоставил снятые им видео, доказывающие, что он находится в РОВД.
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Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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