Экономика
Газета.RuРешетников: меры господдержки экономики составили 3,3 трлн рублей
Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. На восстановительные меры потрачено 3,3 трлн рублей, отчитался в Госдуме министр экономики Максим Решетников. Отчет министра депутаты выслушали благосклонно, но в эффективность государственной поддержки бизнеса не поверили.
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с чего всё началось
Уровня экономической активности", - сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.ТАСС05:58
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США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
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