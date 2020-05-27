Экономика

Газета.RuГазета.RuРешетников: меры господдержки экономики составили 3,3 трлн рублей

Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. На восстановительные меры потрачено 3,3 трлн рублей, отчитался в Госдуме министр экономики Максим Решетников. Отчет министра депутаты выслушали благосклонно, но в эффективность государственной поддержки бизнеса не поверили.
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с чего всё началось

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

Уровня экономической активности", - сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.
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