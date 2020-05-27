Уровня экономической активности", - сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.

с чего всё началось

Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. На восстановительные меры потрачено 3,3 трлн рублей, отчитался в Госдуме министр экономики Максим Решетников. Отчет министра депутаты выслушали благосклонно, но в эффективность государственной поддержки бизнеса не поверили.

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