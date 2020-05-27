Экономика
Вести.RuЭкономическая активность в России достигла 79% докризисного уровня
Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного уровня экономической активности", — сообщил министр на правительственном часе в Госдуме.
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с чего всё началось
Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.ТАССвчера в 05:58
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Шубская родила Овечкину второго сына
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Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Кино
Кристофер Нолан разбил настоящий Boeing 747 на съемках «Довода»
Во время съемок фантастического фильма "Довод" режиссер Кристофер Нолан при создании одной из сцен разбил настоящий самолет Boeing 747.
Kinonews.ru вчера в 16:37
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Политика
Источник сообщил о госпитализации экс-губернатора Чувашии Игнатьева
Михаил Игнатьев, уволенный с поста губернатора Чувашии в связи с утратой доверия и подавший на Владимира Путина в суд, госпитализирован с двусторонней пневмонией.
РЕН ТВ вчера в 05:03
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Энергетика
«Газпром нефть» в I квартале увеличила капзатраты на 36,2%
"Газпром нефть" в I квартале увеличила капзатраты на 36,2% - до 111,6 млрд рублей, говорится в отчете компании.
ТАСС 04:26
Общество
В Москве с 1 июня откроют более 47 тысяч объектов розничной торговли
Глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил радиостанции «Говорит Москва», что в городе с 1 июня откроются 47,3 тыс. предприятий розничной торговли и 9,1 тыс. предприятий бытового обслуживания.
RT на русском 05:52
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Piter.tv 03:04
Общество
Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии
Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Происшествия
Пенсионера, переболевшего COVID-19, скорая оставила в подъезде Казани
Жительница Казани рассказала изданию «Вечерняя Казань», как несколько дней назад медики из Республиканской клинической больницы (РБК) оставили ее соседа-пенсионера в подъезде.
Ридус 05:04
Общество
Кремль отреагировал на данные об отказе россиян верить в коронавирус
Коронавирус — «штука реальная», сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя на данные о том, что россияне отказались верить в эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 05:53
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Известия вчера в 18:34
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Политика
Песков ответил на вопрос о прогулках в Москве по графику
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу мэрии Москвы разрешить горожанам гулять по подомовому графику.
Lenta.ru 05:51
Армия и оружие
В России началось строительство нового стратегического бомбардировщика
Строительство опытного образца нового стратегического «стелс»-бомбардировщика начато в России, 26 мая сообщил ТАСС со ссылкой на неназванные источники в оборонно-промышленном комплексе.
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Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Общество
Китай указал на новые проблемы в отношениях с США
Двусторонние отношения Китая и США в последнее время сталкиваются с новыми проблемами и вызовами, которые нуждаются в урегулировании, заявил премьер госсовета КНР Ли Кэцян.
Взгляд.ру 05:45
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Шоу-бизнес
Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину
Paparazzi.ru 01:47
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Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии.
Pravda.Ru 04:53
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека
За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с Антоном Батыревым
Bimru.ru вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Экс-жена Успенского заявила о нелюбви писателя к детям
Третья супруга Эдуарда Успенского Элеонора Филина поддержала дочь писателя от другого брака Татьяну, заявившую о противоречивом характере отца и выступившую против наименования литературной премии в его честь.
Взгляд.ру 01:49