Уровня экономической активности", - сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.

с чего всё началось

Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил уровень экономической активности в России. По его словам, она достигла уровня 79% от докризисного. Министр уточнил, что прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году на 2,8% будет скорректирован с учетом мер, заложенных в плане восстановления экономики.

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