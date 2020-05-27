Экономика

Евразия DailyЕвразия DailyАктивность восстанавливается: российская экономика вылечилась на 79%

Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил уровень экономической активности в России. По его словам, она достигла уровня 79% от докризисного. Министр уточнил, что прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году на 2,8% будет скорректирован с учетом мер, заложенных в плане восстановления экономики.
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с чего всё началось

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

Уровня экономической активности", - сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.
ТАСС05:58

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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