"Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3 трлн 300 млрд рублей", - произнес он. Решетников также добавил, что в общенациональном плане развития экономики есть меры по поддержке инвестиций, в том числе механизм "зеленых" облигаций.

Решетников: меры по поддержке экономики РФ обошлись в 3,3 трлн рублей

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