Экономика

Слово и ДелоСлово и ДелоРешетников огласил общую стоимость мер поддержки экономики РФ

"Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3 трлн 300 млрд рублей", — заявил Решетников.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Решетников: общая стоимость мер поддержки экономики РФ составила 3,3 трлн рублей

ТАСС07:18

Объем антикризисной программы поддержки экономики РФ превысил 3 трлн рублей

Известиявчера в 05:38

Банки встретили кризис с большим запасом прочности — Решетников

REGNUM06:24

Глава Минэкономразвития назвал общую стоимость мер поддержки экономики

RT на русском06:10

МЭР выделило на пакеты антикризисной помощи 3,3 трлн рублей

РЕН ТВ05:46

Решетников заявил о перевалившем за ₽3 трлн объеме антикризисных мер

РБКвчера в 08:21

Решетников: меры по поддержке экономики РФ обошлись в 3,3 трлн рублей

Газета.Ru07:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Общество

Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины.
Газета.Ru 09:12
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
133
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,4K
Политика

Россия перенесла саммиты БРИКС и ШОС

Москва, 27 мая 2020, 15:15 — REGNUM Кремль принял решение о переносе саммитов в рамках БРИКС и ШОС с июля 2020 года на более поздние сроки.
REGNUM 08:15
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,2K
Политика

На парад Победы в Москву пригласят лидеров стран СНГ

Общественная служба новостей 08:30
1
Общество

Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
54
Шоу-бизнес

Королевой и Тарзану предложили работу на ферме

Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии.
WomanHit.ru вчера в 11:29
33
Политика

Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
Газета.Ru 07:30
27
Политика

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
960
Экономика

Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд

Во время пандемии коронавируса общее состояние долларовых миллиардеров из России выросло на $62 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на свой счетчик, который оценивает изменения в режиме реального времени.
РБК вчера в 12:48
1,3K
Общество

На Свердловскую область вновь надвигается сильный ветер

Уральский меридиан 06:10
1
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
659
Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
75
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Политика

Путин поручил Москве помочь регионам в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в среду, 27 мая, заявил, что московская система здравоохранения с учетом накопленного опыта должна помочь другим российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:27
Армия и оружие

Неизвестные напали на колонну американских военных в Сирии

Аргументы и Факты вчера в 19:40
28
Футбол

В «Челси» решили отказаться от покупки Бога

Решение отказаться от опции выкупа полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога приняло руководство «Челси», 25 мая сообщает британское издание The Guardian.
ИА Красная Весна 25 мая в 12:41
Политика

Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Коммерсантъ 07:56
12
Общество

Американский F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца

Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
HotGeo 09:14
4
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
914
Общество

Госдума разрешила студентам преподавать в школах

Москва, 27 мая 2020, 14:41 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, расширяющий доступ к преподаванию, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 07:41
Наука

Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством

Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:21
29
Общество

На руке Кадырова заметили катетер

Lenta.ru 08:18
Общество

Крымская «Массандра» будет приватизирована

В марте 2019 года "Массандра" стала собственностью Республики Крым.
Новый Севастополь 08:15
17
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
1,1K
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала крестную маму своего сына

Юлия является крестной мамой сына Виктории Лопыревой. Фотомодель очень дорожит близким человеком.
Летидор 08:30
4
Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
1,8K
Политика

Глава МИД Украины пообещал России «ответки» за дипломатические «атаки»

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия будет продолжать «дипломатические атаки» в отношении Украины, то получит «ответки».
Известия 07:22
Политика

Грузия выступила против возвращения к Договору по открытому небу

В МИД Грузии заявили, что страна не будет пересматривать свое решение 2012 года о приостановке взаимодействия с Россией в рамках Договора об открытом небе (ДОН).
Городовой 07:14
29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное