Экономика
ИзвестияРешетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ
Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.
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Доля населения, проживающего в условиях крайней нищеты, в России по международным стандартам составляет менее 1%, при этом за чертой национальной бедности (доходы ниже прожиточного минимума) в 2018 году оставалось 12,5% населения.ТАСС14 июля в 12:18
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Решетников заявил, что в России менее 1 % населения живет в крайней нищете
Невские Новости14 июля в 13:29
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В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
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Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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На 15 июля в Ростовской области у 11 019 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 266,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:30
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В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
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РИА Новости вчера в 05:30
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
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В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
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Минэкономразвития проанализировало вакансии за апрель–май и выяснило, что самой востребованной во время пандемии коронавируса стала профессия врача.
РБК 02:26
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МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу
В случае передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу прекратит своё существование основополагающий акт Россия — НАТО.
RT на русском 02:38
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Прирост больных COVID-19 в Москве достиг четырехмесячного минимума
Число жертв COVID-19 в стране приближается к 12 тысячам.
Инфо24 03:51
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
После введения второй дозы вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.
Государственные Вести вчера в 04:39
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IPhone 12 получит тканевый кабель для зарядки в комплекте
MobiDevices вчера в 03:15
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Британские ученые зафиксировали на Млечном пути необычный объект
Британские ученые обнаружили аномальный небесный объект, который мчится по Млечному пути.
Новый День вчера в 19:24
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽4 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
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Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com 03:21
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В России предложили провести деноминацию рубля
В России сложились идеальные условия для деноминации рубля в сто раз, о чём свидетельствует рекордный рост наличных денег в стране.
ForPost 14 июля в 07:26
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Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
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Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
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Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
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Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
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Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета вчера в 09:18
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Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса
Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
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Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
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Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
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В Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса
За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
КИА 02:56
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В Москве открылась запись на ПЦР-тестирование на коронавирус
В Москве открылась запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 03:40
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349 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
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