Доля населения, проживающего в условиях крайней нищеты, в России по международным стандартам составляет менее 1%, при этом за чертой национальной бедности (доходы ниже прожиточного минимума) в 2018 году оставалось 12,5% населения.

с чего всё началось

Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.

Решетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ

Общество В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой". 148

Энергетика «Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева. 271

Общество Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. 1,4K

Общество Минэкономразвития назвало самые востребованные профессии Минэкономразвития проанализировало вакансии за апрель–май и выяснило, что самой востребованной во время пандемии коронавируса стала профессия врача. 11

Армия и оружие МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу В случае передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу прекратит своё существование основополагающий акт Россия — НАТО.

Финансы Рублю предсказали резкое укрепление к осени Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. 101

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля В России сложились идеальные условия для деноминации рубля в сто раз, о чём свидетельствует рекордный рост наличных денег в стране. 6,2K

Футбол Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом» Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.

Политика Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии. 21

Экономика Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам. 3

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 66

Происшествия Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. 103

Общество В Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. 153