Экономика

ИзвестияИзвестияРешетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ

Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.
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с чего всё началось

Решетников: по международным стандартам доля живущих в крайней нищете в России - менее 1%

Доля населения, проживающего в условиях крайней нищеты, в России по международным стандартам составляет менее 1%, при этом за чертой национальной бедности (доходы ниже прожиточного минимума) в 2018 году оставалось 12,5% населения.
ТАСС14 июля в 12:18

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Власти РФ озвучили долю живущих в крайней нищете граждан

Вечерняя Москва14 июля в 13:42

Названа доля россиян, проживающих в крайней нищете

Ореанда-Новости14 июля в 14:24

Названа доля россиян, живущих в крайней нищете

URA.Ru14 июля в 14:22

Глава Минэкономразвития назвал долю проживающих в крайней нищете россиян

News.ru14 июля в 17:27

Решетников заявил, что в России менее 1 % населения живет в крайней нищете

Невские Новости14 июля в 13:29

Решетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ

Известия14 июля в 13:15

Решетников: по международным стандартам доля живущих в крайней нищете в России - менее 1%

ТАСС14 июля в 12:18
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Общество

В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей

В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Здоровье

97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

На 15 июля в Ростовской области у 11 019 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 266,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:30
1,5K
Общество

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 14 июля в 11:33
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
1,4K
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Общество

Минэкономразвития назвало самые востребованные профессии

Минэкономразвития проанализировало вакансии за апрель–май и выяснило, что самой востребованной во время пандемии коронавируса стала профессия врача.
РБК 02:26
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Армия и оружие

МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу

В случае передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу прекратит своё существование основополагающий акт Россия — НАТО.
RT на русском 02:38
Здоровье

Прирост больных COVID-19 в Москве достиг четырехмесячного минимума

Число жертв COVID-19 в стране приближается к 12 тысячам.
Инфо24 03:51
Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
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Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

После введения второй дозы вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.
Государственные Вести вчера в 04:39
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Гаджеты

IPhone 12 получит тканевый кабель для зарядки в комплекте

MobiDevices вчера в 03:15
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Космос

Британские ученые зафиксировали на Млечном пути необычный объект

Британские ученые обнаружили аномальный небесный объект, который мчится по Млечному пути.
Новый День вчера в 19:24
2
Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽4 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

Evo-rus.com 03:21
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

В России сложились идеальные условия для деноминации рубля в сто раз, о чём свидетельствует рекордный рост наличных денег в стране.
ForPost 14 июля в 07:26
6,2K
Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
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Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com 03:14
3
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс вчера в 15:37
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Футбол

Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
21
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Российская газета вчера в 09:18
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Экономика

Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса

Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
Дума ТВ 13 июля в 09:05
3
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
66
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
103
Общество

В Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса

За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
КИА 02:56
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Общество

В Москве открылась запись на ПЦР-тестирование на коронавирус

В Москве открылась запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 03:40
Общество

349 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

Уральский меридиан 03:37
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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