Экономика

ИзвестияИзвестияРешетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ

Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.
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с чего всё началось

Решетников: по международным стандартам доля живущих в крайней нищете в России - менее 1%

Доля населения, проживающего в условиях крайней нищеты, в России по международным стандартам составляет менее 1%, при этом за чертой национальной бедности (доходы ниже прожиточного минимума) в 2018 году оставалось 12,5% населения.
ТАСС14 июля в 12:18

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Глава Минэкономразвития назвал долю проживающих в крайней нищете россиян

News.ru14 июля в 17:27

Названа доля россиян, проживающих в крайней нищете

Ореанда-Новости14 июля в 14:24

Решетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ

Известия14 июля в 13:15

Власти РФ озвучили долю живущих в крайней нищете граждан

Вечерняя Москва14 июля в 13:42

Решетников заявил, что в России менее 1 % населения живет в крайней нищете

Невские Новости14 июля в 13:29

Названа доля россиян, живущих в крайней нищете

URA.Ru14 июля в 14:22

Решетников: по международным стандартам доля живущих в крайней нищете в России - менее 1%

ТАСС14 июля в 12:18
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

РИА Новости 09:37
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Футбол

Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч полуфинала Кубка России

Санкт-Петербург, 16 июля 2020, 17:49 — REGNUM Сергей Иванов был назначен главным тренером на матч ½ финала Кубка России между командами «Зенит» и «Спартак».
REGNUM 10:49
Общество

В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции

Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
Эхо Москвы вчера в 14:01
4K
Общество

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР

Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну.
Газета.Ru 07:36
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Политика

Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
24
Общество

Илья Мэддисон занял должность помощника депутата Госдумы

Депутат Госдумы Василий Власов объявил, что его новым помощником станет блогер и стример Илья Maddyson Давыдов.
CyberSport.ru 08:16
5
Экономика

«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд

Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
BFM.ru 10:44
3
Здоровье

Забайкалье заняло 4 место по выживаемости больных раком в стране

Процент выживаемости больных раком в Забайкальском крае составляет 58,7%, это четвёртый результат по стране.
Zabnews.ru 09:11
Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
43
Происшествия

СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
120
Происшествия

Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
14
Экономика

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК 00:00
1
Политика

Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
510
Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
267
Политика

Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму

РИА Новости 10:56
17
Шоу-бизнес

Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус

Супруги и сами не могли определиться с фактами: то Асмус говорит, что инициатором развода выступила она, то пишет, что это было обоюдным желанием.
Lisa.ru 10:30
27
Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Политика

Германия заявила об угрозах со стороны России

Германия заявила об угрозах со стороны России В Берлине хотят выработать общее отношение стран ЕС к Москве.
Экспресс газета 14 июля в 13:19
48
Происшествия

В Подмосковье нашли вторые за неделю скелетированные останки человека

РБК 08:49
13
Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
842
Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

Lisa.ru 05:30
15
Футбол

Роспотребнадзор не нашел нарушений сотрудников в отношении клубов РПЛ

Роспотребнадзор попросил Российский футбольный союз предоставить данные после заявлений футбольного клуба "Ростов" о якобы договорённостях неназванных лиц с ведомством об участии в чемпионате России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 07:54
Политика

Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»

Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.
РБК 10:31
27
Футбол

Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
87
Футбол

«Ювентус» попытается приобрести полузащитника «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио попал в сферу интересов «Ювентуса».
Матч ТВ 10:05
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
980
Хоккей

У игрока омского «Авангарда» Сергея Шумакова выявлен коронавирус

Как сообщает Sport.ru со ссылкой на генерального менеджера клуба Алексея Волкова, игрок не участвовал в тренировках.
RuNews24.ru 10:57
2
Политика

Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
РИА Новости 10:17
5
Происшествия

В Краснодаре эвакуировали три крупных торговых центра

В краевой столице сегодня во второй половине дня эвакуировали три крупных торговых центра - "Галерея", Oz Mall и СБС.
Новая Кубань 09:58
10
Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
267
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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