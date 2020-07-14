Экономика

ИзвестияИзвестияРешетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ

Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.
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с чего всё началось

Решетников: по международным стандартам доля живущих в крайней нищете в России - менее 1%

Доля населения, проживающего в условиях крайней нищеты, в России по международным стандартам составляет менее 1%, при этом за чертой национальной бедности (доходы ниже прожиточного минимума) в 2018 году оставалось 12,5% населения.
ТАССвчера в 12:18

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Глава Минэкономразвития назвал долю проживающих в крайней нищете россиян

News.ruвчера в 17:27

Решетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ

Известиявчера в 13:15

Названа доля россиян, живущих в крайней нищете

URA.Ruвчера в 14:22

Власти РФ озвучили долю живущих в крайней нищете граждан

Вечерняя Москвавчера в 13:42

Решетников заявил, что в России менее 1 % населения живет в крайней нищете

Невские Новостивчера в 13:29

Названа доля россиян, проживающих в крайней нищете

Ореанда-Новостивчера в 14:24

Решетников: по международным стандартам доля живущих в крайней нищете в России - менее 1%

ТАССвчера в 12:18
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
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Здоровье

Норильчане пожаловались на плачевное состояние медицины

Прима 08:34
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Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
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Общество

В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов

В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
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Технологии

Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday.
3DNews 05:19
34
Общество

Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений

Специалисты Twitter в четверг, 16 июля, после проверки в связи с проблемой с безопасностью, объявили о доступности для публикации большей части аккаунтов.
Известия 21:43
Энергетика

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
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Общество

В Москве и Петербурге идут пикеты против изменения Конституции

URA.Ru 13:02
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Футбол

Семья футболиста Самохвалова получила 3 млн после смерти спортсмена

ФАН 18:48
Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России

Известия 16:30
9
Общество

В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу

В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 15:37
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Наука

Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус

Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой.
РБК 20:00
Происшествия

В Красноярске проверят законность продажи общежития вместе с людьми

Зимой отключал отопление, потом разобрал крышу, пол и закрыл доступ к местам общего пользования.
АиФ Красноярск 11:47
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru 11:35
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Здоровье

Мэр Норильска просит губернатора края направить дополнительных врачей

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой направить в заполярный город дополнительно медицинские кадры для борьбы с коронавирусом.
ТАСС 10:49
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Армия и оружие

Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов

Военное дело вчера в 10:31
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Общество

Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 09:33
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Недвижимость

Спрос на однокомнатные квартиры уменьшился на треть в Москве

В столице на треть уменьшился спрос на однокомнатные квартиры в столичных новостройках эконом- и комфорткласса по сравнению с 2019 годом.
Вечерняя Москва 06:49
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Общество

Росприроднадзор намерен взыскать $2 млрд с «Норникеля» в суде

Специалисты Росприроднадзора намерены в суде доказать правомерность и справедливость методов, примененных при оценке ущерба после экологической катастрофы на ТЭЦ-3 под Норильском для компании «Норникель».
Mockva.ru 19:50
Экономика

Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ 19:15
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Гаджеты

Ритейлер рассекретил цены всех моделей Samsung Galaxy Note 20

По данным вьетнамского розничного торговца, новый Samsung Galaxy Note 20 выйдет на рынок по цене в 992 доллара.
Evo-rus.com вчера в 03:56
3
Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
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Технологии

Стало известно о новых роутерах для Starlink SpaceX

Напомним, Starlink — проект спутникового интернета от компании SpaceX.
ИА Красная Весна 15:50
Происшествия

29 медведей отстрелили с начала года на Сахалине и Курилах

На Сахалине и Курилах в этом году уже отстрелили 29 опасных медведей.
Сахалин.Инфо 21:13
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Авто

«Блатные» цифры. ГИБДД готовится «продавать с молотка» красивые номера

С 2022 года россияне смогут купить так называемые "красивые" автомобильные номера с интересной комбинацией букв и цифр.
PrimaMedia.ru 16:00
Единоборства

Россиянка Джоджуа победила в первом раунде на турнире UFC

Отечественная спортсменка уверенно победила представительницу Румынии Диану Белбиту: в первой пятиминутке противостояния 25-летняя Джоджуа провела идеальный рычаг локтя, после чего оппонентка сдалась.
Газета.Ru 20:07
Общество

Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
Слово и Дело 06:18
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
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Здоровье

«Единая Россия» разрабатывает меры по повышению доступности лекарств

"Единая Россия" разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств в РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
РИА Новости 10:34
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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