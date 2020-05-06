Экономика

Вести.RuВести.RuРешетников: бизнес получил налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей

В свою очередь российские банки получили 35 тысяч обращений от МСП на реструктуризацию кредитов, почти 50% обращений одобрены. Объем предоставленных компаниям и МСП кредитных каникул составил 68 миллиардов руб.
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Решетников: объем предоставленных бизнесу налоговых отсрочек составил 217 млрд рублей

Коммерсантъ10:07

Глава Минэкономразвития рассказал об отсрочках по уплате налогов бизнесом

Российская газета09:50

Решетников доложил о мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии COVID-19

Известия09:45

Решетников: бизнес получил налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей

Вести.Ru09:13

Решетников назвал объём перенесённых налогов в рамках помощи бизнесу

RT на русском09:09

Банки одобрили предпринимателям 60 процентов заявок на кредитные отсрочки

Комсомольская правда08:54

Как бизнесу получить банковскую поддержку

Lenta.ru07:03
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Общество

Омских девятиклассников могут освободить от выпускных экзаменов

Окончательное решение примут после 12 мая. Пока же старт экзаменов назначен на 8 и 9 июня.
12 Канал Омск вчера в 22:54
1,1K
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
1,8K
Общество

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
RT на русском 09:38
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Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
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Общество

В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
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Спорт

Summer Game Fest 2020: 12 мая игроков ждёт сюрприз с показом некой игры

Сообщается, что 12 мая игроков ждёт сюрприз в виде показа некой игры.
Игромания.ру 03:19
Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
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Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
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Здоровье

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом

С начали эпидемии выздоровели 124 человека. Уровень заболеваемости в области составляет порядка 24 случаев на 100 тысяч населения.
Губерния (г. Челябинск) 06:37
Общество

Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК 10:30
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Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
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Футбол

Чемпионат Германии по футболу возобновят во второй половине мая

Германия планирует разрешить проведение матчей Бундеслиги, главного дивизиона чемпионата страны по футболу, со второй половины мая.
Интерфакс-Спорт 10:13
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
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Политика

Путин проведет совещание по выходу из режима самоизоляции в среду

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в среду, 6 мая.
Реальное время 04 мая в 08:19
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Кино

Netflix снимет новую часть боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

По данным портала Deadline, постановщик первой части "Эвакуации" Сэм Харгрейв и исполнитель главной роли Крис Хемсворт заключат контракт с потоковым сервисом после того, как появится сценарий.
Народные новости вчера в 11:51
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Общество

В России более миллиона детей получили выплаты из-за коронавируса

В России более миллиона детей получили выплаты из-за коронавируса. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Piter.tv 08:40
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Культура

Праздничную онлайн-программу к 9 мая подготовил Музей Победы

Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную онлайн-программу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Типичная Москва 01:42
Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Кудрявцева приятно удивила своих поклонников и просто ценителей прекрасного, выложив в Instagram свежий самоизоляционный снимок.
Wday.ru 04:45
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Общество

Более ста вахтовиков из Якутии лечатся в омских больницах от СOVID-19

РИА Новости 10:03
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Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Здоровье

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
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Происшествия

В столице ДНР взорвался автомобиль — соцсети

REGNUM 05:57
Общество

Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

Вечерняя Москва 08:31
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Экономика

Коллекторы отметили рост безработных среди должников по кредитам

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил, что доля допускающих просроченную задолженность из-за финансовых трудностей россиян увеличилась на 10% и составляет 60%.
Газета.Ru 04:46
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Общество

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Ведомости 07:36
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

ToDay News Ufa вчера в 06:41
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Общество

Шойгу рассказал о праздновании Дня Победы в условиях коронавируса

ТАСС 06:10
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Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
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Происшествия

В США застрелен исследователь нового коронавируса

Ассистент профессора медицинской школы университета Питтсбурга Бинг Лю был найден 2 мая застреленным в своем доме, сообщает 6 мая CNN со ссылкой на местную полицию.
ИА Красная Весна 07:32
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Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано 90 новых случаев коронавируса

Новые 90 случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в двух десятках муниципалитетах Ростовской области.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:54
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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