Экономика
Вести.RuРешетников: бизнес получил налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей
В свою очередь российские банки получили 35 тысяч обращений от МСП на реструктуризацию кредитов, почти 50% обращений одобрены. Объем предоставленных компаниям и МСП кредитных каникул составил 68 миллиардов руб.
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Общество
Омских девятиклассников могут освободить от выпускных экзаменов
Окончательное решение примут после 12 мая. Пока же старт экзаменов назначен на 8 и 9 июня.
12 Канал Омск вчера в 22:54
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Общество
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
RT на русском 09:38
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
Общество
В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Спорт
Summer Game Fest 2020: 12 мая игроков ждёт сюрприз с показом некой игры
Сообщается, что 12 мая игроков ждёт сюрприз в виде показа некой игры.
Игромания.ру 03:19
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Здоровье
В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом
С начали эпидемии выздоровели 124 человека. Уровень заболеваемости в области составляет порядка 24 случаев на 100 тысяч населения.
Губерния (г. Челябинск) 06:37
Общество
Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции
В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК 10:30
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
Футбол
Чемпионат Германии по футболу возобновят во второй половине мая
Германия планирует разрешить проведение матчей Бундеслиги, главного дивизиона чемпионата страны по футболу, со второй половины мая.
Интерфакс-Спорт 10:13
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Политика
Путин проведет совещание по выходу из режима самоизоляции в среду
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в среду, 6 мая.
Реальное время 04 мая в 08:19
Кино
Netflix снимет новую часть боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом
По данным портала Deadline, постановщик первой части "Эвакуации" Сэм Харгрейв и исполнитель главной роли Крис Хемсворт заключат контракт с потоковым сервисом после того, как появится сценарий.
Народные новости вчера в 11:51
Общество
В России более миллиона детей получили выплаты из-за коронавируса
В России более миллиона детей получили выплаты из-за коронавируса. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Piter.tv 08:40
Культура
Праздничную онлайн-программу к 9 мая подготовил Музей Победы
Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную онлайн-программу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Типичная Москва 01:42
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Кудрявцева приятно удивила своих поклонников и просто ценителей прекрасного, выложив в Instagram свежий самоизоляционный снимок.
Wday.ru 04:45
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Здоровье
В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков
Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
Экономика
Коллекторы отметили рост безработных среди должников по кредитам
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил, что доля допускающих просроченную задолженность из-за финансовых трудностей россиян увеличилась на 10% и составляет 60%.
Газета.Ru 04:46
Общество
Министр культуры России заразилась коронавирусом
Ведомости 07:36
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 06:41
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Происшествия
В США застрелен исследователь нового коронавируса
Ассистент профессора медицинской школы университета Питтсбурга Бинг Лю был найден 2 мая застреленным в своем доме, сообщает 6 мая CNN со ссылкой на местную полицию.
ИА Красная Весна 07:32
Здоровье
В Ростовской области зарегистрировано 90 новых случаев коронавируса
Новые 90 случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в двух десятках муниципалитетах Ростовской области.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:54