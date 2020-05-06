Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и соцсферы прокомментировал ситуацию с помощью бизнесу в условиях распространения коронавируса.

Экономика В Белгороде из-за пандемии снизились цены на аренду квартир В Белгороде за один месяц снизились цены на аренду квартир. Об этом сообщает издание «РБК».

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Музыка Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер В 73 года умер один из основателей немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает издание Billboard.

Политика Путин заявил, что россияне должны знать, какие есть меры поддержки Все компании и россияне должны знать, какие меры поддержки предлагаются правительством на фоне коронавируса и как ими воспользоваться, информационная кампания должна быть полноценной, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 7

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