Экономика
RT на русскомРешетников назвал объём перенесённых налогов в рамках помощи бизнесу
Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и соцсферы прокомментировал ситуацию с помощью бизнесу в условиях распространения коронавируса.
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Условия получения бизнесом безвозмездной помощи от государства в период разгула коронавируса
Ингушетия/ГIалгIайчевчера в 06:34
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Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Наука
Быстрый тест на марихуану по дыханию может скоро появиться в США
В основе будущего теста лежит новый процесс окисления главного психоактивного ингредиента марихуаны - дельта-9-тетрагидроканнабинола (ТГК).
Хайтек+ 04:29
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Политика
Путин допустил ужесточение ограничительных мер в ряде регионов
Президент Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами по смягчению режима не исключил, что в ряде регионов ограничительные меры могут ужесточить.
Компания 08:37
Здоровье
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
Общество
Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 19:24
Общество
Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета
Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск 06:14
Гаджеты
Google анонсировала презентацию Android 11
Мероприятие The Beta Launch Show начнётся 3 июня в 18:00 по московскому времени.
The GEEK 11:10
Здоровье
В Дагестане на борьбу с коронавирусом направлено около 2,5 млрд рублей
В рамках совещания Артем Здунов коснулся также расходов на борьбу с коронавирусом.
Зори Табасарана 19:39
Экономика
Самозанятым в Бурятии обещают снижение налогов
Режим предусматривает снижение подоходного налога для лиц, зарегистрированных и оказывающих услуги в качестве самозанятых.
REGNUM вчера в 07:30
Футбол
ФИФА проведет расследование трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»
«Ньюэллз Олд Бойз» обратился в ФИФА с требованием расследовать трансфер Эсекьеля Понсе из «Ромы» в московский «Спартак».
Vprognoze.ru 07:38
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»
Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
РБК 20:56
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Армия и оружие
СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы
СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
Ferra 12:05
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
Общество
Синоптики прогнозируют аномальную жару в нескольких регионах России
В ближайшие пять дней аномально теплая погода ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях.
ТАСС 17:40
Шоу-бизнес
Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников
Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию.
Woman.ru 20:04
Футбол
Дибала вылечился от коронавируса
Пресс-служба "Ювентуса" объявила, что нападающий команды Пауло Дибала полностью вылечился от коронавируса.
Soccer.ru 13:09
Игры
Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр
NewInform 07:45
Общество
В Приморье ветеран Великой Отечественной войны победила коронавирус
В Приморье ещё 31 человек смог победить коронавирус и выписан домой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Приморье24 21:16
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Футбол
ЦСКА интересуется чешским защитником Квидой
По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении чешского защитника, который на профессиональном уровне выступает в Нидерландах.
Metaratings 15:29
Общество
Депутат Госдумы Максимова заразилась коронавирусом
Коммерсантъ 12:12
Экономика
Дальний Восток получит более 300 млн рублей на поддержку бизнеса
Якутск, 6 мая 2020, 08:38 — REGNUM Якутия получит из резервного фонда правительства РФ 28,8 млн рублей на оказание помощи малому и среднему бизнесу, который понёс убытки из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 01:38
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56