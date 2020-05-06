Экономика

RT на русскомRT на русскомРешетников назвал объём перенесённых налогов в рамках помощи бизнесу

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и соцсферы прокомментировал ситуацию с помощью бизнесу в условиях распространения коронавируса.
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Российский бизнес получил отсрочку по налогам объёмом 217 млрд рублей

RT на русском15:04

Решетников: объем предоставленных бизнесу налоговых отсрочек составил 217 млрд рублей

Коммерсантъ10:07

Условия получения бизнесом безвозмездной помощи от государства в период разгула коронавируса

Ингушетия/ГIалгIайчевчера в 06:34

Максим Решетников: Более 1,5 млрд руб. отсрочек представлено подавшим декларацию в апреле юрлицам

Агентство Москва09:31

Решетников: бизнес получил налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей

Вести.Ru09:13

Решетников доложил о мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии COVID-19

Известия09:45

Глава Минэкономразвития рассказал об отсрочках по уплате налогов бизнесом

Российская газета09:50
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,9K
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Происшествия

В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

Lenta.ru 12:24
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Наука

Быстрый тест на марихуану по дыханию может скоро появиться в США

В основе будущего теста лежит новый процесс окисления главного психоактивного ингредиента марихуаны - дельта-9-тетрагидроканнабинола (ТГК).
Хайтек+ 04:29
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,2K
Политика

Путин допустил ужесточение ограничительных мер в ряде регионов

Президент Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами по смягчению режима не исключил, что в ряде регионов ограничительные меры могут ужесточить.
Компания 08:37
5
Здоровье

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
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Общество

Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса

Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 19:24
Общество

Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета

Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск 06:14
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Гаджеты

Google анонсировала презентацию Android 11

Мероприятие The Beta Launch Show начнётся 3 июня в 18:00 по московскому времени.
The GEEK 11:10
Здоровье

В Дагестане на борьбу с коронавирусом направлено около 2,5 млрд рублей

В рамках совещания Артем Здунов коснулся также расходов на борьбу с коронавирусом.
Зори Табасарана 19:39
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Экономика

Самозанятым в Бурятии обещают снижение налогов

Режим предусматривает снижение подоходного налога для лиц, зарегистрированных и оказывающих услуги в качестве самозанятых.
REGNUM вчера в 07:30
5
Футбол

ФИФА проведет расследование трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»

«Ньюэллз Олд Бойз» обратился в ФИФА с требованием расследовать трансфер Эсекьеля Понсе из «Ромы» в московский «Спартак».
Vprognoze.ru 07:38
Общество

ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»

Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
РБК 20:56
11
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
4
Армия и оружие

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
Ferra 12:05
Армия и оружие

Военным запретили распространять информацию о службе

Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
275
Общество

Синоптики прогнозируют аномальную жару в нескольких регионах России

В ближайшие пять дней аномально теплая погода ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях.
ТАСС 17:40
Шоу-бизнес

Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников

Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию.
Woman.ru 20:04
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Происшествия

На Кубани потушили молочную ферму

ТАСС 20:34
Футбол

Дибала вылечился от коронавируса

Пресс-служба "Ювентуса" объявила, что нападающий команды Пауло Дибала полностью вылечился от коронавируса.
Soccer.ru 13:09
Игры

Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр

NewInform 07:45
2
Общество

В Приморье ветеран Великой Отечественной войны победила коронавирус

В Приморье ещё 31 человек смог победить коронавирус и выписан домой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Приморье24 21:16
1
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
11
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
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Футбол

ЦСКА интересуется чешским защитником Квидой

По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении чешского защитника, который на профессиональном уровне выступает в Нидерландах.
Metaratings 15:29
Общество

Депутат Госдумы Максимова заразилась коронавирусом

Коммерсантъ 12:12
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Экономика

Дальний Восток получит более 300 млн рублей на поддержку бизнеса

Якутск, 6 мая 2020, 08:38 — REGNUM Якутия получит из резервного фонда правительства РФ 28,8 млн рублей на оказание помощи малому и среднему бизнесу, который понёс убытки из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 01:38
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
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Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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