Коронавирус
ИнтерфаксРешетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень
Внутренний валовый продукт России достигнет докризисного уровня в I полугодии 2022 года, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в четверг.
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Сценарные условия подготовлены в условиях высокой неопределенности. Сейчас у нас все определяется не экономическими, а, скорее, эпидемиологическими вопросами. Конечно, это все несколько затрудняет прогнозирование.
— Максим Решетников, российский политикМосковский Комсомолец 00:18
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Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Единоборства
Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке
Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.
FightTime.ru 03:03
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Дочь Сергея Галицкого вошла в список самых богатых наследников России
В рейтинг самых богатых наследников вошла дочь краснодарского миллиардера Сергея Галицкого.
Кубань-Информ 02:41
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Политика
Россия не собирается выходить из Договора по открытому небу
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва намерена оставаться участником Договора по открытому небу "до тех пор, пока он в силе", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:48
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru вчера в 03:58
Происшествия
Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия вчера в 09:48
Экономика
Китай не установил цели по ВВП на 2020 год
Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства.
Коммерсантъ вчера в 23:08
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Общество
Миллиардеры США во время пандемии увеличили состояние на 15%
Американские миллиардеры за время мировой пандемии нового коронавируса значительно нарастили свои состояния, отмечается в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.
ПРАЙМ 03:00
Общество
В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19
Вакцину от коронавируса COVID-19 успешно опробовали на себе сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).
Коммерсантъ 02:48
Экономика
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
Общество
Human Rights Watch выступила против использования приложения «Социальный мониторинг»
С помощью приложения «Социальный мониторинг» были несправедливо оштрафованы сотни, если не тысячи москвичей, утверждает Human Rights Watch.
Эхо Москвы 03:06
Общество
В Швеции признали, что отказ от ограничений по COVID-19 был ошибкой
В Швеции признали, что отказ от ограничений по COVID-19 был ошибкой Шведская модель "коллективного иммунитета" себя не оправдала.
Экспресс газета 02:55
Экономика
России предрекли череду карантинов до 2021 года
Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов.
Lenta.ru вчера в 19:48
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Авто
Nissan планирует сократить свыше 20 тыс. сотрудников
Планы по увольнению свыше 20 тыс. работников по всему миру обнародовал японский автопроизводитель Nissan Motor Co, 22 мая сообщило японское информагентство Киодо со ссылкой на источник в компании.
ИА Красная Весна 03:06
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе
Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Экономика
Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»
«21 мая 2020 года совет директоров ОАО "НК «Роснефть»" назначил генерального директора компании Игоря Сечина сроком на пять лет, начиная с 24 мая 2020 года»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 02:56
Происшествия
На Украине пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
В Житомирской области пьяный охотник в ночь на пятницу, 22 мая, застрелил в лесу семь человек.
Lenta.ru 02:55
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о мутациях коронавируса
Коронавирус не обладает высокой изменчивостью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 22 мая в интервью РИА Новости.
ИА Красная Весна 02:01
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
Космос
Индийские астронавты возобновили тренировки в ЦПК
RT на русском вчера в 12:12
Общество
Путин призвал не спешить с открытием курортов в Краснодарском крае
Владимир Путин призвал не торопиться с открытием курортов в Краснодарском крае.
Дни24 01:03