Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРешетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень

Внутренний валовый продукт России достигнет докризисного уровня в I полугодии 2022 года, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в четверг.
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с чего всё началось

Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году

В 2020 г. российская экономика упадет на 5%, а в 2021 г. начнет восстанавливаться, хотя не вернется к докризисному уровню. Такие данные приводятся в обновленном прогнозе социально-экономического развития (их предоставил представитель Минэкономразвития).
Ведомостивчера в 16:16

Подробнее о событии

Решетников: На предкризисный уровень Россия выдейдет в первом квартале 2021 года

Комсомольская правда02:42

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:08

Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень

Интерфаксвчера в 17:08

В Минэкономразвития рассказали, когда российская экономика вернется к докризисному уровню

ТАССвчера в 19:17

Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году

Ведомостивчера в 16:16

Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5%

RT на русскомвчера в 16:11

МЭР ждет падения ВВП России на 5% в 2020 году

Известиявчера в 16:00
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Общество

В Тульской области выявили еще 91 случай коронавируса

По данным на 22 мая, в регионе зафиксировано еще 91 случай COVID-19.
Тульские новости 03:33
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
1K
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
1,5K
Космос

На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид

Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 03:16
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
2,5K
Общество

Карантин в Краснодарском крае продлен до 6 июня

Режим карантина, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен в Краснодарском крае до 6 июня, говорится в заявлении губернатора региона Вениамина Кондратьева.
МИР 24 вчера в 08:07
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Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
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Происшествия

На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек

РИА Новости 02:41
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Футбол

Клубы ПФЛ «Долгопрудный» и «Олимп» объединятся

Выступающие в зоне "Запад" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) клубы "Долгопрудный" и "Олимп" (Химки) объединятся, главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов.
ТАСС Спорт вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе

Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
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Общество

В Москве за сутки выявили 2988 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число выявленных за сутки в РФ случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2988, третий день подряд этот показатель в столице не превышает 3 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:40
Шоу-бизнес

Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес

На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
Политика

Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
428
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Экономика

МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

Уровень безработицы в РФ в 2020 году вырастет до 5,7% с 4,6% в прошлом году, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.
ТАСС вчера в 16:24
3
Экономика

Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания

В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
1
Общество

В России от коронавируса за сутки умерли 150 человек

За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19.
Телеканал RTVI 03:35
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Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
1K
Общество

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
REGNUM 01:33
31
Общество

Попова рассказала о жизни после снятия ограничений по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о жизни в России после снятия ограничений по коронавирусу.
МедиаПоток 03:27
2
Общество

Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 03:55
19
Происшествия

Следствие не сняло с братьев Магомедовых обвинения в оргпреступности

ИА Красная Весна вчера в 02:00
13
Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
1,2K
Армия и оружие

Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
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Футбол

Гончаренко рассказал о трансферных планах ЦСКА

RT на русском вчера в 16:14
Происшествия

Под Хасавюртом спецназ начал преследование группы боевиков

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов приступили к преследованию группы боевиков, которые были обнаружены в ночь на 22 мая в Хасавюртовском районе республики.
Российская газета 03:40
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