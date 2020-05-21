В 2020 г. российская экономика упадет на 5%, а в 2021 г. начнет восстанавливаться, хотя не вернется к докризисному уровню. Такие данные приводятся в обновленном прогнозе социально-экономического развития (их предоставил представитель Минэкономразвития).

с чего всё началось

Внутренний валовый продукт России достигнет докризисного уровня в I полугодии 2022 года, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в четверг.

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