Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, если Запад не позволит Москве запустить "Северный поток — 2", написал в статье для издания "Главред" президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс конфиденциально предупредил высшие российские спецслужбы о возможных последствиях, в случае если они окажутся причастными к инцидентам с так называемым гаванским синдромом, на который жаловались американские дипломаты.
Не весь золотой запас, уточнила аналитик, хранится в "Форт Нокс", часть размещена в хранилищах филиалов Монетного двора США в Денвере (около 1400 тонн) и Уэст-Пойнте (около 1700 тонн) и в подвалах ФРБ в Манхеттене (около 400 тонн).
Ранее сообщалось, что главные врачи крупных ковидных больниц России в открытом письме к ряду известных отечественных личностей, среди которых политики и общественные деятели, критиковавшие введение вакцинации и ограничительных мер для борьбы с пандемией, пригласили их на экскурсию в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19.