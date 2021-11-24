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Решетников не исключил рост инфляции выше 7,4% по итогам 2021 года

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Глава министерства Максим Решетников сообщил, что есть риски превышения прогнозного значения по инфляции в 7,4% по итогам года.
Коммерсантъ
Произошедшее в последние дни ослабление рубля не имеет фундаментальных причин, окажет влияние на инфляцию, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
РИА Новости
За неделю рубль ощутимо упал в цене против доллара, который в итоге превысил ключевой уровень 75 рублей и обновил максимум с июля, дотянувшись до 75,29 рубля.
РИА Новости
Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция с начала года к 22 ноября уже достигла 7,02% и прибавляет по 0,2% в неделю последние две недели.
Интерфакс

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