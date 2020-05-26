Экономика

Вести.RuВести.RuРешетников: объем господдержки экономики превысил 3 триллиона рублей

Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса стремительно снижается, заявил Решетников.
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с чего всё началось
Объем господдержки экономики России в условиях пандемии постоянно растет и превысил 3 триллиона руб., сообщил
 министр экономического развития Максим Решетников во время всероссийской акции "День предпринимателя".
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