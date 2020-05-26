с чего всё началось

Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников рассказал в интервью тележурналисту Александру Любимову, которое показано в ходе всероссийской акции «День предпринимателя».

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 1,3K

Футбол Дзюба назвал позорищем ситуацию вокруг ухода Сёмина из «Локомотива» Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение о решении руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

Общество Вышел закон об ОСАГО без техосмотра Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра. 224

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 641

Общество Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ. 14

Здоровье Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова. 346

Политика Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.

Происшествия Журналиста Илью Азара задержали в Москве Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.

Политика В России сделают 24 июня выходным днем из-за парада Победы Среду, 24 июня, планируется сделать выходным днем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к параду Победы.

Футбол Вадим Евсеев показал, как выглядит его рабочее место на сборе «Уфы» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев показал, как выглядит его рабочее место в городе Аша (Челябинская область), где башкирская команда проводит сбор перед возобновлением сезона.

Здоровье ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. 100

Политика Открытие пунктов пропуска в Донбассе: на Украине прояснили детали Сегодня, 26 мая, Игорь Бойко, директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы во время брифинга заявил, что раньше 22 июня не стоит ждать открытия пропускных пунктов в Донбассе, информирует ресурс "Российский Диалог" со ссылкой на телеграм-канал "Раньше всех".

Происшествия На Кубани прокуратура проверит полицейских, бросивших на улице детей Краснодар, 26 мая 2020, 18:30 — REGNUM Прокуратура начала проверку законности действий сотрудников полиции Краснодарского края, которые забрали в отдел за нарушение карантина мужчину, гулявшего с детьми, при этом двое детей остались одни на улице. 132

Общество Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 61