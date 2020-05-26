Экономика

RT на русскомRT на русскомРешетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики

Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников рассказал в интервью тележурналисту Александру Любимову, которое показано в ходе всероссийской акции «День предпринимателя».
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с чего всё началось
Объем господдержки экономики России в условиях пандемии постоянно растет и превысил 3 триллиона руб., сообщил
 министр экономического развития Максим Решетников во время всероссийской акции "День предпринимателя".
Вести.Ru06:56

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Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики

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Решетников: объем господдержки экономики превысил 3 триллиона рублей

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Объем антикризисной программы поддержки экономики РФ превысил 3 трлн рублей

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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