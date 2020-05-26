с чего всё началось

Происшествия В Челябинской области умерли ещё два пациента с коронавирусом Челябинск, 27 мая 2020, 09:16 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека, у которых ранее был подтверждён коронавирус.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в июле Российские власти рассматривают 1 и 8 июля в качестве возможных дат для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. 8

Общество Для поступления в вуз понадобится электронная подпись "Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.

Финансы Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд. 1,5K

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 4,5K

Происшествия Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей. 1

Происшествия В общежитии УрФУ умерла студентка из Гвинеи Накануне вечером, 26 мая, в общежитии УрФУ № 1 на Большакова, 79 умерла студентка из Гвинеи. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Политика Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность» Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски. 80

Происшествия Экс-офицеров ФСБ осудят за фабрикацию уголовных дел: они якобы подбрасывали подозреваемым золото Во 2-й Восточный окружной военный суд в Чите передали уголовное дело в отношении экс-начальника отделения по городу Бодайбо УФСБ Иркутской области майора Сергея Полякова, его подчиненного капитана Юрия Черникова и гражданина Виталия Войлошникова, которого привлекали к оперативным мероприятиям.

Общество Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 6

Общество В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем С сегодняшнего дня на территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической. 39

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 673