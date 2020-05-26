Экономика
Вести.RuРешетников: объем господдержки экономики превысил 3 триллиона рублей
Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса стремительно снижается, заявил Решетников.
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с чего всё началось
Объем господдержки экономики России в условиях пандемии постоянно растет и превысил 3 триллиона руб., сообщил министр экономического развития Максим Решетников во время всероссийской акции "День предпринимателя".Вести.Ruвчера в 06:56
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Решетников: антикризисная программа поддержки экономики превысила 3 трлн рублей
Газета.Ruвчера в 05:49
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Происшествия
В Челябинской области умерли ещё два пациента с коронавирусом
Челябинск, 27 мая 2020, 09:16 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека, у которых ранее был подтверждён коронавирус.
REGNUM 02:16
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в июле
Российские власти рассматривают 1 и 8 июля в качестве возможных дат для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Северпост вчера в 16:59
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Финансы
Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов
В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд.
Южный Федеральный вчера в 09:50
Общество
Путин подписал закон о реформе ОСАГО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 25 мая в 08:18
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
RT на русском 02:15
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Технологии
Пользователям «Яндекс.Почты» предложили платную подписку без рекламы
Пользователям «Яндекс.Почты» предложили подключить подписку без рекламы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Известия вчера в 14:22
Происшествия
Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге
Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова выглядит подавленной после разрыва с Эмином Агаларовым
Поклонники не могли не заметить, что Алена выглядела уставшей и подавленной.
Grazia вчера в 22:31
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Наука
Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней
Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, перестают быть заразными через 11 дней после заражения.
iReactor 25 мая в 11:29
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Политика
Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок
Коммерсантъ вчера в 09:31
Происшествия
В общежитии УрФУ умерла студентка из Гвинеи
Накануне вечером, 26 мая, в общежитии УрФУ № 1 на Большакова, 79 умерла студентка из Гвинеи. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 02:22
Политика
Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»
Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Российская газета 02:08
Происшествия
Экс-офицеров ФСБ осудят за фабрикацию уголовных дел: они якобы подбрасывали подозреваемым золото
Во 2-й Восточный окружной военный суд в Чите передали уголовное дело в отношении экс-начальника отделения по городу Бодайбо УФСБ Иркутской области майора Сергея Полякова, его подчиненного капитана Юрия Черникова и гражданина Виталия Войлошникова, которого привлекали к оперативным мероприятиям.
БИЗНЕС Online 02:03
Общество
Омбудсмен назвал регионы России с наибольшим давлением на бизнес
В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Иркутской области и Чечне наблюдается наибольшее давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов.
RT на русском вчера в 21:15
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС США российскими Су-35
Шестой флот ВМС США опубликовал на своем канале в Youtube кадры перехвата своего самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35.
РИА Новости 02:13
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 68 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 68 случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:58
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 25 мая в 14:17
Общество
В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем
С сегодняшнего дня на территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической.
Регион 64 00:41
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
Общество
В России могут ввести страхование от безработицы
Москва, 27 мая 2020, 09:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, сообщают 27 мая «Известия» со ссылкой на ведомство.
REGNUM 02:10