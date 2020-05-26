Экономика

Вести.RuВести.RuРешетников: объем господдержки экономики превысил 3 триллиона рублей

Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса стремительно снижается, заявил Решетников.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Объем господдержки экономики России в условиях пандемии постоянно растет и превысил 3 триллиона руб., сообщил
 министр экономического развития Максим Решетников во время всероссийской акции "День предпринимателя".
Вести.Ruвчера в 06:56

Подробнее о событии

Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики

RT на русскомвчера в 06:01

Решетников: объем господдержки экономики превысил 3 триллиона рублей

Вести.Ruвчера в 06:56

Решетников: на поддержку экономики направлено более 3 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 06:06

Решетников заявил о перевалившем за ₽3 трлн объеме антикризисных мер

РБКвчера в 08:21

Решетников: объем антикризисной программы поддержки экономики РФ превысил 3 трлн рублей

ТАССвчера в 05:52

Решетников: антикризисная программа поддержки экономики превысила 3 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 05:49

Объем антикризисной программы поддержки экономики РФ превысил 3 трлн рублей

Известиявчера в 05:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 02:32, Ашберн
Происшествия

В Челябинской области умерли ещё два пациента с коронавирусом

Челябинск, 27 мая 2020, 09:16 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека, у которых ранее был подтверждён коронавирус.
REGNUM 02:16
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в июле

Российские власти рассматривают 1 и 8 июля в качестве возможных дат для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Северпост вчера в 16:59
8
Общество

Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
2,3K
Финансы

Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов

В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд.
Южный Федеральный вчера в 09:50
1,5K
Общество

Путин подписал закон о реформе ОСАГО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 25 мая в 08:18
116
Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
RT на русском 02:15
78
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
4,5K
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
1,3K
Технологии

Пользователям «Яндекс.Почты» предложили платную подписку без рекламы

Пользователям «Яндекс.Почты» предложили подключить подписку без рекламы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Известия вчера в 14:22
14
Происшествия

Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
1
Шоу-бизнес

Алена Гаврилова выглядит подавленной после разрыва с Эмином Агаларовым

Поклонники не могли не заметить, что Алена выглядела уставшей и подавленной.
Grazia вчера в 22:31
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
216
Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
684
Наука

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней

Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, перестают быть заразными через 11 дней после заражения.
iReactor 25 мая в 11:29
204
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
697
Политика

Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

Коммерсантъ вчера в 09:31
199
Происшествия

В общежитии УрФУ умерла студентка из Гвинеи

Накануне вечером, 26 мая, в общежитии УрФУ № 1 на Большакова, 79 умерла студентка из Гвинеи. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 02:22
Политика

Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
80
Общество

В Москве изменилась пропускная система

Российская газета 02:08
312
Происшествия

Экс-офицеров ФСБ осудят за фабрикацию уголовных дел: они якобы подбрасывали подозреваемым золото

Во 2-й Восточный окружной военный суд в Чите передали уголовное дело в отношении экс-начальника отделения по городу Бодайбо УФСБ Иркутской области майора Сергея Полякова, его подчиненного капитана Юрия Черникова и гражданина Виталия Войлошникова, которого привлекали к оперативным мероприятиям.
БИЗНЕС Online 02:03
Общество

Омбудсмен назвал регионы России с наибольшим давлением на бизнес

В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Иркутской области и Чечне наблюдается наибольшее давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов.
RT на русском вчера в 21:15
1
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолета ВМС США российскими Су-35

Шестой флот ВМС США опубликовал на своем канале в Youtube кадры перехвата своего самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35.
РИА Новости 02:13
47
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка

REGNUM 01:31
4
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 68 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 68 случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:58
773
Общество

В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

Российская газета вчера в 22:30
23
Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 25 мая в 14:17
6
Общество

В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем

С сегодняшнего дня на территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической.
Регион 64 00:41
39
Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
673
Общество

В России могут ввести страхование от безработицы

Москва, 27 мая 2020, 09:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, сообщают 27 мая «Известия» со ссылкой на ведомство.
REGNUM 02:10
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное