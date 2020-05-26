с чего всё началось

Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников рассказал в интервью тележурналисту Александру Любимову, которое показано в ходе всероссийской акции «День предпринимателя».

Политика Источник назвал вероятные даты голосования по Конституции РФ В Центризбиркоме склоняются к тому, чтобы устроить голосование не позже начала июля, причем именно в среду, которая будет объявлена нерабочим днем. 20

Общество Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС. 33

Авто На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета Государственным Фондом развития промышленности (ФРП) принято решение выделить кредит на особых условиях тольяттинской компании "Рулевые системы", который предназначен для локализации выпуска реечного рулевого механизма для новой Lada Niva и машин, базирующихся на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. 99

Общество В России выявлено 8338 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. 167

Теннис Дарья Касаткина: «Русским футболистам точно переплачивают» Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своём отношении к футболистам. По словам девушки, игрокам в России переплачивают.

Хоккей Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезон Руководство ХК ЦСКА может сохранить у себя в составе нападающего Кирилла Капризова и вратаря Илью Сорокина.

Происшествия На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм В результате непогоды в ряде регионов Кузбасса повалены почти 300 деревьев, повреждены более 20 автомобилей и кровля у почти 150 зданий. 21

Авто На авторынке России появится новый бренд — Chery Exeed Первая модель CheryExeed — среднеразмерный кроссовер TXL — должна выйти на наш рынок этим летом, а в следующем году в России появится флагман бренда, полноразмерный кроссовер VX. 38

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1,1K

Политика Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд на Путина Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий. 3,2K

Авто Обновленный Lada Largus заметили в Тольятти Компания «АвтоВАЗ» ведет подготовку к выходу модернизированных универсала и фургона Lada Largus, которые были замечены на старом испытательном полигоне автопроизводителя. 19

Шоу-бизнес Владислав Лисовец раздавлен подлостью людей Известный стилист, знаток моды и телеведущий Владислав Лисовец поделился со своими подписчиками историей, которая произошла с ним недавно.

Общество Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса до 1 января Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.

Общество Суд прекратил дело в отношении Батуриной о клевете Мировой суд Элисты прекратил дело в отношении российской предпринимательницы Елены Батуриной по обвинению в клевете.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов в среду, 27 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Финансы Россияне продолжили забирать валюту из банков Россияне продолжили четвёртый месяц подряд выводить валюту с депозитных счетов в банках. 506

Общество Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. 705

Автоспорт В Audi отстранили Абта от всех соревнований The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам. 1

Космос Поиском жизни на Марсе займутся Шерлок и Ватсон Работая сообща, Шерлок и Ватсон смогут определять наличие органических молекул, а также заниматься поиском минералов в марсианской почве, которые могли бы лечь в основу органической жизни.

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 142