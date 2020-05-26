Экономика
RT на русскомРешетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики
Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников рассказал в интервью тележурналисту Александру Любимову, которое показано в ходе всероссийской акции «День предпринимателя».
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с чего всё началось
Объем господдержки экономики России в условиях пандемии постоянно растет и превысил 3 триллиона руб., сообщил министр экономического развития Максим Решетников во время всероссийской акции "День предпринимателя".Вести.Ruвчера в 06:56
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Решетников: антикризисная программа поддержки экономики превысила 3 трлн рублей
Газета.Ruвчера в 05:49
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