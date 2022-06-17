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Решетников о бизнесе: «Надо выстраивать свои правила и играть по ним»

Россия должна «выстраивать свои правила и играть по ним», заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).
Известия
Государственный деятель заострил внимание на необходимости активной работы по улучшению бизнес-климата, сообщило издание «Политика Сегодня», входящее в Медиагруппу «Патриот».
ФАН
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня.
Газета.Ru
Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности».
Известия

Подробнее о событии

Глава Минэкономразвития предложил России играть «по своим правилам»
Известия03:10
Решетников призвал Россию «играть по своим правилам»
Общественная служба новостей04:34
Решетников о бизнесе: «Надо выстраивать свои правила и играть по ним»
Infox.ru03:30
Глава Минэкономразвития заявил о необходимости создать в России условия для реального бизнеса
ФАН06:18
Минэкономразвития призвал продолжать работу в спокойном режиме
Газета.Ru02:18
«Не надо шарахаться». Решетников призвал создать условия для реального бизнеса
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