Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

с чего всё началось

С 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного. Уровня экономической активности.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

Шоу-бизнес Владислав Лисовец раздавлен подлостью людей Известный стилист, знаток моды и телеведущий Владислав Лисовец поделился со своими подписчиками историей, которая произошла с ним недавно.

Авто Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.

Армия и оружие США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс . 746

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 1,4K

Происшествия В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек «Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 357

Политика Оператор «Северного потока-2» оценил угрозы новыми санкциями от США Оператор "Северного потока 2" ответил на угрозы новыми санкциями со стороны посла США в Германии, отметив, что они являются незаконной дискриминацией европейских компаний.

Общество Москва постепенно снимает ограничения, введенные из-за коронавируса Некоторым категориям граждан на первом этапе снятия ограничений разрешаются прогулки.

Общество Для поступления в вуз понадобится электронная подпись "Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении. 52

Авто Стартовали продажи минивэна Volkswagen Viloran Дилеры Volkswagen начали прием заявок на новый большой минивэн премиум-класса Volkswagen Viloran.

Фигурное катание Французский фигурист Сизерон совершил каминг-аут Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Габриэлой Пападакис, признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Шоу-бизнес У Александра Овечкина родился второй сын В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года. 46

Экономика Цены на новостройки выросли в большинстве городов России в мае В мае 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 2,3% — до 62,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого оценили динамику цен на новостройки в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Здоровье Число умерших пациентов с COVID-19 в Саратовской области выросло до 25 Общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области увеличилось до 25, последние три случая связаны со смертью женщин в возрасте старше 80 лет, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов. 44

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 6K

Энергетика МЭА ожидает рекордного падения инвестиций в энергетику Международное энергетическое агентство ожидает беспрецедентного падения инвестиций в энергетику в 2020 году.