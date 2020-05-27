Экономика
REGNUMРешетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
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С 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного. Уровня экономической активности.
— Максим Решетников, российский политикТАСС 05:23
с чего всё началось
Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.ТАСС05:58
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У пяти сотрудников администрации Калининграда нашли коронавирус
Пятерым сотрудникам администрации Калининграда диагностировали коронавирус.
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Известный стилист, знаток моды и телеведущий Владислав Лисовец поделился со своими подписчиками историей, которая произошла с ним недавно.
Bimru.ru 05:13
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Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
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Армия и оружие
США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
Общество
Роспотребнадзор требует наказать магазины сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 27 мая 2020, 09:09 — REGNUM В Екатеринбурге Роспотребнадзор требует привлечь ООО «Лабиринт-Екатеринург» к административной ответственности за нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства.
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Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
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Новый Век 05:24
Общество
Рособрнадзор обновил расписание ЕГЭ
Рособрнадзор обновил даты предстоящего ЕГЭ.
ФедералПресс 25 мая в 13:38
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Политика
Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны
Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:49
Политика
Оператор «Северного потока-2» оценил угрозы новыми санкциями от США
Оператор "Северного потока 2" ответил на угрозы новыми санкциями со стороны посла США в Германии, отметив, что они являются незаконной дискриминацией европейских компаний.
РЕН ТВ вчера в 14:55
Общество
Москва постепенно снимает ограничения, введенные из-за коронавируса
Некоторым категориям граждан на первом этапе снятия ограничений разрешаются прогулки.
Эхо Москвы 05:32
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию «дочки» американского банка Morgan Stanley
Банк России с 27 мая аннулировал лицензию российской "дочки" банка Morgan Stanley согласно заявке о добровольной ликвидации.
Вести.Ru 06:01
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой
Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
Авто
Стартовали продажи минивэна Volkswagen Viloran
Дилеры Volkswagen начали прием заявок на новый большой минивэн премиум-класса Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 23:00
Фигурное катание
Французский фигурист Сизерон совершил каминг-аут
Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Габриэлой Пападакис, признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Матч ТВ 02:30
Авто
ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»
«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
Автоновости дня вчера в 04:17
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
Экономика
Цены на новостройки выросли в большинстве городов России в мае
В мае 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 2,3% — до 62,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого оценили динамику цен на новостройки в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек.
РБК 04:00
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Здоровье
Число умерших пациентов с COVID-19 в Саратовской области выросло до 25
Общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области увеличилось до 25, последние три случая связаны со смертью женщин в возрасте старше 80 лет, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
РИА Новости 25 мая в 09:21
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Ограничения для внутреннего туризма начнут снимать в России с 1 июня
С 1 июня Правительство системно и аккуратно начнет снимать ограничения.
Открытый Нижний 25 мая в 15:12
Энергетика
МЭА ожидает рекордного падения инвестиций в энергетику
Международное энергетическое агентство ожидает беспрецедентного падения инвестиций в энергетику в 2020 году.
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Разработчики из SNK объявили, что файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня.
Игромания.ру 04:22
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40