Экономика

REGNUMREGNUMРешетников обнаружил в российской экономике признаки оживления

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
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с чего всё началось

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.
ТАСС05:58

Подробнее о событии

Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России

РБК08:11

Решетников рассказал депутатам о мерах поддержки экономики

Коммерсантъ06:12

Решетников о перспективе роста внутреннего туризма

RT на русском05:01

Решетников: Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня. На поддержку экономики потратят более трех триллионов

Фонтанка.Ру06:08

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

ТАСС05:58

Уровень экономической активности в РФ составляет 79% от докризисного

Интерфакс - Россия05:50

МЭР спрогнозировало темпы восстановления экономики России после пандемии

Российская газета06:10
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
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Общество

Уточнен график прогулок для москвичей

Ранее в среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику.
Lenta.ru 09:36
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Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv 07:56
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Авто

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Общество

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Политика

Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса.
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Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

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Общество

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Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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