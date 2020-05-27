Экономика
REGNUMРешетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
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с чего всё началось
Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.ТАСС05:58
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Игры
Ubisoft запустила распродажу игр серии Far Cry со скидками до 75%
Ранее в официальном твиттере Ubisoft был опубликован намек на скорый анонс новой части Far Cry.
CyberSport.ru 06:41
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны
Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой.
Lenta.ru 04:55
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Армия и оружие
Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»
Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
Общество
В Сирии взорвали турецкий конвой
В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4.
Lenta.ru 10:31
Политика
Глава МИД Украины пообещал России «ответки» за дипломатические «атаки»
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия будет продолжать «дипломатические атаки» в отношении Украины, то получит «ответки».
Известия 07:22
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Общество
Вирусолог объяснил, почему некоторые люди не болеют коронавирусом
В качестве примера эксперт привёл ситуацию с детьми. У них, как правило, коронавирус протекает в лёгкой форме.
МордовМедиа 08:26
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Общество
Котяков рассказал, сколько россиян потеряли работу в апреле
Более 2 миллионов человек были уволены в России с 1 апреля, приняты на работу - 1,6 миллиона граждан, сообщил министр труда РФ Антон Котяков.
РИА Новости 10:46
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Политика
Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост
Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост.
Вести.Ru 10:13
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Общество
Реке Херота в Сочи вернули историческое название
Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота.
Газета.Ru 09:59
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ вчера в 23:57
Политика
Кремль прокомментировал возможность отмены ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к 24 июня, когда назначено проведение отложенного ранее парада Победы.
Московский Комсомолец 07:26
Общество
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
Футбол
Хеведес не вернулся в расположение «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение столичного клуба для подготовки к возобновлению Тинькофф чемпионата России, запланированного на 21 июня.
Матч ТВ 07:30
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Политика
Путин призвал использовать опыт удаленной работы после эпидемии
Опыт дистанционной работы, полученный во время эпидемии коронавируса, будет полезен и востребован даже после восстановления обычного делового ритма, важно понять, с какими нормативными проблемами сталкиваются компании при переходе на удаленный режим и что нужно донастроить, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:55
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Биатлон
Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону
Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону.
RT на русском 10:22
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Здоровье
Свердловская область подошла к пику заболеваемости коронавирусом
Свердловская область уже подошла к пику заболеваемости коронавирусом.
Накануне.Ru 09:50
Происшествия
В Санкт-Петербурге на месте пожара в гараже нашли тела трех человек
Пожар произошел в гараже на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, на месте ЧП найдены тела трех человек.
ТАСС 09:51
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Кино
Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал «Великая»
Piter.tv вчера в 03:44