Экономика

REGNUMREGNUMРешетников обнаружил в российской экономике признаки оживления

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
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с чего всё началось

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.
ТАСС05:58

Подробнее о событии

Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России

РБК08:11

Экономическая активность в России достигла 79% докризисного уровня

Вести.Ru07:49

Уровень экономической активности в РФ составляет 79% от докризисного

Интерфакс - Россия05:50

МЭР спрогнозировало темпы восстановления экономики России после пандемии

Российская газета06:10

Решетников: Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня. На поддержку экономики потратят более трех триллионов

Фонтанка.Ру06:08

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

ТАСС05:58

Решетников рассказал депутатам о мерах поддержки экономики

Коммерсантъ06:12
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Кино

Фото Киану Ривза в образе Росомахи появилось в Сети

Народные новости 05:04
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Политика

Путин: ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве и России в целом планомерно стабилизируется.
Газета.Ru 09:19
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,4K
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
133
Общество

Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины.
Газета.Ru 09:12
7
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

RT на русском 07:49
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,2K
Происшествия

На Ямале после проезда грузовика обрушился мост

По данным ГУ МЧС по региону, деревянный мост обрушился после того, как по нему проехал грузовик "Урал", пострадавших в результате инцидента нет.
ТАСС 09:10
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
23
Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
6
Общество

Губернатор может ввести частичный карантин в Ростовской области

Карантин может быть введен в некоторых районах Ростовской области по причине плохого соблюдения требований по борьбе с распространением коронавируса.
Городской репортер 07:59
8
Армия и оружие

Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»

Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
2
Экономика

В Хакасии вводится налог для самозанятых

Абакан, 27 мая 2020, 12:43 — REGNUM Налог для самозанятых вводится с 1 июля в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве экономического развития.
REGNUM 05:43
Шоу-бизнес

Причиной развода Полины Гагариной назвали разницу в доходах

Развод российской певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова может быть связан с финансовым вопросом.
Национальная служба новостей 07:10
Шоу-бизнес

Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании

Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.
Sputnik Армения 06:49
Происшествия

ФБР расследует гибель афроамериканца при задержании

В американском штате Миннесота вспыхнули уличные протесты после того, как от рук полицейских при задержании погиб афроамериканец, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 01:43
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Политика

Трамп пригрозил закрывать социальные сети

Президент США Дональд Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.
РИА Новости 08:11
Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
1,8K
Энергетика

Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%

Потребительские цены на бензин в России в апреле 2020 года в среднем опустились на 0,2% по сравнению с мартом.
ТАСС вчера в 14:11
20
Шоу-бизнес

Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
4
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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Футбол

«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком

Спорт-Экспресс 24 мая в 16:20
Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

РБК вчера в 14:36
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Общество

ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Общество

Суд в Элисте прекратил дело о клевете против Елены Батуриной

Коммерсантъ 06:44
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Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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