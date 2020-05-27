Экономика
REGNUMРешетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.ТАСС05:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Кино
Фото Киану Ривза в образе Росомахи появилось в Сети
Народные новости 05:04
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве и России в целом планомерно стабилизируется.
Газета.Ru 09:19
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Общество
Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины.
Газета.Ru 09:12
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
RT на русском 07:49
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Происшествия
На Ямале после проезда грузовика обрушился мост
По данным ГУ МЧС по региону, деревянный мост обрушился после того, как по нему проехал грузовик "Урал", пострадавших в результате инцидента нет.
ТАСС 09:10
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Общество
Губернатор может ввести частичный карантин в Ростовской области
Карантин может быть введен в некоторых районах Ростовской области по причине плохого соблюдения требований по борьбе с распространением коронавируса.
Городской репортер 07:59
Армия и оружие
Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»
Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
Экономика
В Хакасии вводится налог для самозанятых
Абакан, 27 мая 2020, 12:43 — REGNUM Налог для самозанятых вводится с 1 июля в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве экономического развития.
REGNUM 05:43
Шоу-бизнес
Причиной развода Полины Гагариной назвали разницу в доходах
Развод российской певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова может быть связан с финансовым вопросом.
Национальная служба новостей 07:10
Шоу-бизнес
Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании
Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.
Sputnik Армения 06:49
Происшествия
ФБР расследует гибель афроамериканца при задержании
В американском штате Миннесота вспыхнули уличные протесты после того, как от рук полицейских при задержании погиб афроамериканец, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 01:43
Политика
Трамп пригрозил закрывать социальные сети
Президент США Дональд Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.
РИА Новости 08:11
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Энергетика
Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%
Потребительские цены на бензин в России в апреле 2020 года в среднем опустились на 0,2% по сравнению с мартом.
ТАСС вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Футбол
«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком
Спорт-Экспресс 24 мая в 16:20
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
РБК вчера в 14:36
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Общество
Суд в Элисте прекратил дело о клевете против Елены Батуриной
Коммерсантъ 06:44
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05