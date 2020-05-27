Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРешетников рассказал депутатам о мерах поддержки экономики

Накануне Максим Решетников сказал, что важен не только объем антикризисной поддержки, но и эффективность ее использования. Он также отметил, что власти установили ориентир на сохранение занятости, но не на уровне 100%, поскольку некоторые компании будут вынужденно сокращать штат.
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с чего всё началось

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.
ТАСС05:58

Подробнее о событии

Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России

РБК08:11

Решетников рассказал депутатам о мерах поддержки экономики

Коммерсантъ06:12

Решетников о перспективе роста внутреннего туризма

RT на русском05:01

Решетников: Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня. На поддержку экономики потратят более трех триллионов

Фонтанка.Ру06:08

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

ТАСС05:58

Уровень экономической активности в РФ составляет 79% от докризисного

Интерфакс - Россия05:50

МЭР спрогнозировало темпы восстановления экономики России после пандемии

Российская газета06:10
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Политика

Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу

Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
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Политика

МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии

Россия обеспокоена деятельностью построенного Пентагоном исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии, поскольку Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ.
РБК вчера в 16:25
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Космос

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили

Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
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Общество

Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму

Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
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Игры

В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС

Для всех, кто приобретет полную версию во время выходных бесплатной игры, прогресс будет сохранен.
Srnsk 14:32
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Общество

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом

Тест главы Удмуртии Александра Бречалова на коронавирус показал положительный результат, сообщает региональный оперативный штаб.
Медиазона 11:23
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Шоу-бизнес

Ани Лорак лишила бывшего мужа бизнеса в России

В свое время, Каролина была так влюблена и так доверяла супругу, что отписала ему 50% в российской компании Ани Лорак Продакшн, через которую проходили все платежи от её выступлений и гастролей в России.
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Футбол

«Хоффенхайм» обыграл «Кельн», «Шальке» уступил «Фортуне»

«Хоффенхайм» одержал победу над «Кельном» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии.
Матч ТВ 16:25
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
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Футбол

Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал отстранение хавбека Аяза Гулиева от тренировок с основой.
Metaratings 15:43
Гаджеты

Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70

3DNews 07:03
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
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Кино

Продюсер фильмов про Джейсона Борна хочет перезапустить франшизу

Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 04:38 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы.
REGNUM 25 мая в 21:38
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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Кино

У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии

Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.
Popcornnews.ru 17:00
Армия и оружие

В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Как сообщает ТАСС, разработка рабочей конструкторской документации по стелс-бомбардировщику завершена и началась поставка материалов на один из авиазаводов Объединенной авиастроительный корпорации для изготовления элементов планера.
Российская газета вчера в 00:46
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Здоровье

Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости 15:54
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Космос

Земные бактерии могут выживать в космосе и заражать астронавтов

Неизбежные попутчики на телах астронавтов, космических кораблях и оборудовании, земные микроорганизмы, несомненно, вступят в контакт с внеземной средой.
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
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Футбол

«Ювентус» отпустит Пьянича в «Барселону» только в обмен на Артура

По данным La Gazzetta dello Sport, туринцы отпустят в каталонский клуб своего хавбека Миралема Пьянича только в случае, если в сделку будет включен 23-летний бразилец.
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Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
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Здоровье

Еще в одном поселке Нижегородской области сняли карантин

Еще в одном населенном пункте Нижегородской области снят карантин по коронавирусу.
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Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

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В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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