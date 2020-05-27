Экономика
REGNUMРешетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
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с чего всё началось
Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.ТАССвчера в 05:58
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МЭР спрогнозировало темпы восстановления экономики России после пандемии
Российская газетавчера в 06:10
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Игры
Ubisoft бесплатно раздает Far Cry 5 на выходные
Игра Far Cry 5 стала временно бесплатной в рамках акции Ubisoft «бесплатные выходные».
NewInform 02:30
Игры
У «Sony PlayStation» обновился официальный сайт
ГЛАС.RU вчера в 13:14
Гаджеты
Первый монитор Redmi от Xiaomi получил безрамочный дизайн при цене $70
Любимый город вчера в 16:33
Игры
Nightdive Studios выпустила на ПК демоверсию ремейка System Shock
3DNews вчера в 14:15
Киберспорт
Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection
Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
REGNUM вчера в 22:52
Кино
У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии
Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.
Popcornnews.ru вчера в 17:00
Игры
Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II
Игрокам в роли повзрослевшей Элли предстоит отправиться в новое путешествие по постапокалиптической Америке, чтобы найти тех, кто нарушил её спокойную жизнь.
News.ru вчера в 16:27
Киберспорт
Из Metro Exodus убрали антипиратскую защиту Denuvo
Поддержка антипиратской защиты прекращена на всех сервисах, где есть игра, — в Steam, Epic Games Store и Xbox Game Pass.
CyberSport.ru вчера в 09:45
Кино
Возвращение в DC: Генри Кавилл может снова стать Суперменом
Вряд ли речь идет о новом полноценном сольном фильме, ведь график проектов расписан уже на несколько лет вперед, однако Кавилл совсем не против эпизодических появлений.
Телепрограмма 02:30
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
Гаджеты
Студенческие ноутбуки ASUS E210, E410 и E510 получили оригинальное оформление
Крышка ноутбуков получила оригинальное оформление в виде различных символов.
3DNews 02:36
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Технологии
Microsoft выпустила обновление для Windows 10
Американская корпорация Microsoft в четверг представила обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update.
ТАСС 03:56
Игры
Показан игровой процесс отменённой части Half‑Life
Ferra вчера в 09:48
Киберспорт
Из Doom Eternal убрали античит Denuvo
Из игры убрали DRM-защиту Denuvo, из-за которой игроки массово жаловались на проблемы с производительностью.
Cyber.sports.ru 02:55
Единоборства
Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку на рестлинг-шоу
После взаимных оскорблений и дуэли взглядов Тайсон разорвал на себе футболку и бросился на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико.
Lenta.ru 03:58
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 76 новых случаев коронавируса
Всего в России за сутки зарегистрировано 8371 новый случай коронавируса. Число заболевших в стране превысило 379 тыс. человек.
Краснодарские известия 04:13
Происшествия
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Единоборства
Стал известен соперник россиянина Яна в титульном поединке UFC
Стал известен соперник российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна в титульном поединке за вакантный чемпионский пояс в легчайшем весе.
Lenta.ru 02:23
Авто
Марка BMW представила обновленную BMW 5-Series
Сборочный процесс обновленной BMW 5-Series на предприятии в Дингольфинге стартует в середине предстоящего лета, а дебютные серийные автомобили доедут до дилерских центров в конце лета.
Pnzdrive вчера в 02:20
Кино
Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи
Marvel в целом может подумать о кандидатуре Neo на роль Росомахи, поскольку Киану Ривз – очень многогранный актер и может справиться со всеми ролями.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Здоровье
Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России
Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
Кино
Неприличный жест и супергерои на свежих постерах второго сезона «Пацанов»
Киноафиша России 03:09
Общество
За сутки в России выявили 8371 случай заболевания коронавирусом
В России за прошедшие сутки зафиксирован 8371 случай заболевания COVID-19 в 85 регионах, сообщает стопкоронавирус.рф.
Общественное телевидение России 03:41
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Общество
Количество умерших от COVID-19 в России повторило рекорд
За сутки в России от коронавируса умерли 174 человека, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:42