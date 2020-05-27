Экономика

REGNUMREGNUMРешетников обнаружил в российской экономике признаки оживления

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

Уровня экономической активности", - сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.
ТАСС05:58

Подробнее о событии

Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России

РБК08:11

Решетников рассказал депутатам о мерах поддержки экономики

Коммерсантъ06:12

Решетников: Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня. На поддержку экономики потратят более трех триллионов

Фонтанка.Ру06:08

В ГД состоялся «правительственный час» с Министром экономического развития РФ

Государственная Дума РФ06:09

МЭР спрогнозировало темпы восстановления экономики России после пандемии

Российская газета06:10

Уровень экономической активности в РФ составляет 79% от докризисного

Интерфакс - Россия05:50

Решетников о перспективе роста внутреннего туризма

RT на русском05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество

Путин: ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве и России в целом планомерно стабилизируется.
Газета.Ru 09:19
3
Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
59
Происшествия

Полицейские на Кубани задержали отца, а его детей бросили на улице

Мужчина обвинили в нарушении режима самоизоляции и задержали, а его детей оставили на улице одних, сообщил проект «Апология протеста».
Инфо24 25 мая в 12:41
396
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей

Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 13:06
9
Религия

28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
3
Общество

Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов

Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.
Российская газета 13:33
Общество

В Сочи переименовали реку Херота

Деловая газета. Юг 10:27
27
Общество

Сергей Собянин предложил разрешить москвичам прогулки по графику

По словам градоначальника, графики прогулок можно установить для жителей каждого дома в Москве, пишет портал argumenti.ru.
Радио 1 09:15
1,7K
Общество

В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса

«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
АБН 25 мая в 05:05
11
Армия и оружие

В Каспийске пройдет парад ко Дню Победы

Зори Табасарана 13:59
14
Культура

Обиженный на Россию актер Панин решил «покинуть это болото»

Московский Комсомолец 13:59
2
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
5,9K
Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Известия 12:35
217
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
727
Общество

В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами

Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
7
Здоровье

Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу

Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:57
191
Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
77
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
590
Армия и оружие

В Новороссийске построили стоянку для подводных лодок

На военно-морской базе в Цемесской бухте в Новороссийске практически закончилось строительство стоянки для подлодок во внутренней.
Московский Комсомолец Краснодар 02:14
Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
1,8K
Энергетика

Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.
РБК 05:00
21
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
62
Экономика

«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России

Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
Lenta.ru 10:05
3
Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
270
Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

РБК вчера в 14:36
125
Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
21
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
144
Здоровье

Опровержение: врачу из публикации Sobesednik.ru не полагались выплаты

26 мая на нашем сайте был опубликован материал под заголовком «От Воробьева с любовью: врачу из Балашихи вместо надбавок дали сушки и чай», где мы рассказывали о детском враче из Подмосковья Галине Харитоновой, которой вместо обещанных выплат за работу в период пандемии выдали сухой паек от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Собеседник 14:03
2
Экономика

В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами

Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Gorod48 05:16
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное