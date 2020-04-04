Коронавирус

ТАССТАССРешетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране. Об этом он заявил в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в ходе вебинара бизнес-школы "Сколково".
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с чего всё началось

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
РБКвчера в 12:01

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Решетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

ТАССвчера в 21:35

Глава МЭР Решетников посоветовал бизнесменам «не впадать в психоз» из-за эпидемии коронавируса

URA.Ruвчера в 15:16

Российский бизнес призвали «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:28

В Минэкономразвития дали совет российскому бизнесу

РИА Новостивчера в 17:46

Глава Минэкономразвития призвал «не впадать в психоз» из-за коронавируса

НТВвчера в 12:49

Решетников призвал бизнесменов «не впадать в психоз» из-за коронавируса

News.ruвчера в 12:33

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

РБКвчера в 12:01
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Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

Известия вчера в 21:02
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости вчера в 16:24
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости вчера в 22:19
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты

Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
МИР 24 03 апреля в 23:28
Экономика

Минпромторг оценил ограничения на продажу алкоголя в регионах РФ

Ограничения на продажу алкогольной продукции, вводимые в ряде российских регионов на фоне коронавирусной инфекции, могут вызвать рост потребления нелегального алкоголя.
Вечерняя Москва вчера в 15:33
Общество

Места с самым высоким риском заражения коронавирусом назвал врач

Владимир Зайцев, врач высшей категории, недавно рассказал о том, что риски заразиться коронавирусом у людей выше всего во время посещения продовольственных магазинов, заправок и аптек.
ToDay News Ufa вчера в 14:58
Политика

Кир Стармер стал новым главой Лейбористской партии Британии

Как пишет Financial Times, избрание Стармера главой лейбористов воспринимается многими в парламенте как начало новой главы в истории партии, особенно после того, как она показала худший результат на парламентских выборах за последние 80 лет в декабре 2019 года.
РБК вчера в 18:14
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Хоккей

Леонид Вайсфельд: «„Адмирал“ — полностью искусственный клуб. Его судьба зависит от волевого решения сверху»

Судьба «Адмирала» зависит не столько от экономики, сколько от волевого решения сверху, — заявил Вайсфельд.
Матч ТВ вчера в 03:07
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Авто

«КамАЗ» показал конкурента «ГАЗели»

Более легкие версии, скорее всего, оснастят 2,8-литровым двигателем Cummins ISF, который устанавливается на "ГАЗели Next".
Новые автомобили 02 апреля в 00:04
Авто

Где заканчивается асфальт – начинается внедорожник: Почему Mitsubishi Pajero Sport – настоящий дизельный «воитель»

Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения на российском рынке был представлен в 2015 году.
ВладТайм вчера в 05:40
Происшествия

Суд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»

Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.
Интерфакс вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о самочувствии

Дочь актера Ивана Охлобыстина 23-летняя Анфиса подтвердила в своем Instagram информацию о том, что у нее диагностирован коронавирус нового типа.
НТВ вчера в 02:24
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Общество

Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап

По словам представителей ведомства, распространение инфекции перешло в бесконтрольный этап.
News.ru вчера в 16:10
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ вчера в 08:02
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Общество

Появилась новая информация по ситуации с коронавирусом в Кузбассе

В Telegram-канале оперативного штаба сообщили: по состоянию на 11 часов 4-го апреля за прошедшие сутки в Кузбассе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.
Вести Кузбасс вчера в 01:18
Кино

HBO предоставил бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов

Нью-Йорк, США, 3 апреля 2020, 15:17 — REGNUM Телеканал HBO объявил о том, что в рамках новой акции на фоне эпидемии коронавируса он предоставит пользователям сети бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов.
REGNUM 03 апреля в 08:17
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:19
Общество

Травников разрешил работу промышленных предприятий с 6 апреля

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время брифинга в правительстве разрешил промышленным предприятиям и строительным компаниям начать работу с 6 апреля - при полном соблюдении мер дезинфекции.
АиФ Новосибирск 03 апреля в 08:23
Общество

В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Российская газета 01:18
Общество

В Иркутской области подтверждён девятый случай заражения коронавирусом

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 марта в Иркутской области, как и в других регионах, ввели режим самоизоляции.
REGNUM 00:56
Общество

Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Газета.Ru вчера в 16:17
Теннис

Шарапова опубликовала свой номер телефона

Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
НТВ вчера в 08:47
Политика

Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на иностранную нефть

Президент США Дональд Трамп допустил, что может ввести пошлины на импорт нефти для того, чтобы обеспечить защиту энергетического сектора страны.
Газета.Ru вчера в 18:00
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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