Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.

с чего всё началось

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране. Об этом он заявил в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в ходе вебинара бизнес-школы "Сколково".

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