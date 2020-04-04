Коронавирус

ТАССТАССРешетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране. Об этом он заявил в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в ходе вебинара бизнес-школы "Сколково".
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с чего всё началось

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
РБКвчера в 12:01

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Бизнесменов призвали не «впадать в психоз» из-за коронавируса

Телеканал 360°01:31

В Минэкономразвития дали совет российскому бизнесу

РИА Новостивчера в 17:46

Глава МЭР Решетников посоветовал бизнесменам «не впадать в психоз» из-за эпидемии коронавируса

URA.Ruвчера в 15:16

Российский бизнес призвали «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:28

Глава Минэкономразвития призвал «не впадать в психоз» из-за коронавируса

НТВвчера в 12:49

Решетников призвал бизнесменов «не впадать в психоз» из-за коронавируса

News.ruвчера в 12:33

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

РБКвчера в 12:01
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Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

Известия вчера в 21:02
Экономика

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости 03 апреля в 07:49
Гаджеты

Xiaomi жестко троллит Huawei по поводу отсутствия сервисов Google

Напомним, линейка смартфонов Huawei P40, которая поступит в продажу на следующей неделе, не имеет сервисов и приложений Google, а также магазина Google Play.
iXBT.com 01:17
Политика

Reuters: Трамп лоббировал непроверенные лекарства от вируса

Президент США Дональд Трамп оказывал личное давление н санитарные власти страны, чтобы те выпустили на рынок препарат от малярии, который якобы помогает в лечении от коронвируса, несмотря на то, что он не был протестирован должным образом.
РЕН ТВ 00:27
Происшествия

Нового заболевшего коронавирусом нашли в Новосибирске

Число заболевших коронавирусом выросло в Новосибирске с 10 до 11, сообщил оперативный штаб региона 5 апреля.
Тайга.инфо 01:13
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 15:59
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
ФАН 03 апреля в 09:03
Общество

В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 3,5 тысячи

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 3503, пишет счетчик Worldometers.
Газета.Ru вчера в 08:10
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Певица Pink рассказала о заражении вместе с сыном коронавирусом

John Salangsang / Invision / AP Американская певица Pink рассказала, что у нее выявили коронавирус.
РЕН ТВ вчера в 00:31
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Общество

В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

В прошлое воскресенье в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости вчера в 16:24
Гаджеты

NVIDIA анонсировала видеокарты для ноутбуков GeForce RTX SUPER

Американская компания NVIDIA представила высокопроизводительные видеокарты семейства GeForce RTX SUPER и версии Max-Q, которые будут устанавливать в игровые ноутбуки.
Live24 03 апреля в 07:43
Общество

Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни

Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда 03 апреля в 12:35
Общество

Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет

Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
DP.RU вчера в 03:53
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн 03 апреля в 13:40
Происшествия

Очевидцы: в пятиэтажке в Орехово-Зуево взорвался газ

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Как пишет ТАСС, в МЧС подтвердили взрыв и частичное обрушение жилого дома.
Форпост Северо-Запад вчера в 07:01
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова рассказала об отношении родителей к Петросяну

Дни24 вчера в 15:30
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Политика

США перехватили в Бангкоке партию купленных Германией масок

США в Бангкоке перехватили партию защитных масок от коронавируса COVID-19, заказанных Германией в Китае и предназначавшихся для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала.
Газета.Ru вчера в 06:32
Общество

Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
RT на русском 01:45
Политика

Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление

Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".
Вести.Ru вчера в 10:35
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Общество

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Новгородские ведомости вчера в 04:26
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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