с чего всё началось

Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. На восстановительные меры потрачено 3,3 трлн рублей, отчитался в Госдуме министр экономики Максим Решетников. Отчет министра депутаты выслушали благосклонно, но в эффективность государственной поддержки бизнеса не поверили.

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 394

Происшествия В Приамурье зарегистрировали вторую смерть от COVID-19 Минздрав Приамурья ранее сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались. 1

Общество Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.

Общество Собянин предложил прогулки в Москве по графику Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику. 2,1K

Армия и оружие «Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах. 10

Здоровье В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей. 14

Политика Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. 86

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 723

Политика Руководство Twitter настаивает на «недостоверности» твитов Трампа Вашингтон, 28 мая 2020, 07:43 — REGNUM Руководство Twitter настаивает на том, что опубликованные в социальной сети сообщения президента США Дональда Трампа могут ввести пользователей в заблуждение относительно избирательного процесса в США.

Футбол В Госдуме призвали запретить рестарт чемпионата России по футболу Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с требованием до стабилизации ситуации с коронавирусом запретить проведение чемпионата России по футболу. 5

Наука Учёные нашли способ окончательно победить коронавирус В США специалисты Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке обнаружили у переболевших коронавирусом пациентов антитела, которые могут предотвратить повторное заражение COVID-19. 2

Здоровье Назван овощ, снижающий уровень сахара в крови Овощ можно сочетать с листьями салата, редисом, укропом, кинзой и прочими диуретиками, которые выводят из организма излишки жидкости и глюкозы. 2

Шоу-бизнес Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Напомним, новость о том, что Александр и Анастасия снова станут родителями, появилась в СМИ в конце февраля. 276

Наука Прикосновения могут обладать целебными свойствами Прикосновения обладают целебными свойствами, об этом заявили ученые из США.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,3K

Кино Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи Marvel в целом может подумать о кандидатуре Neo на роль Росомахи, поскольку Киану Ривз – очень многогранный актер и может справиться со всеми ролями. 9

Экономика Как изменилось поведение покупателей и продавцов во время пандемии Как изменилось поведение покупателей и продавцов во время пандемии Из-за вызванного пандемией COVID-19 кризиса в новой реальности оказались не только потребители, вынужденные урезать свои расходы, но и ритейлеры.