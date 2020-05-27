Экономика
Газета.RuРешетников: меры господдержки экономики составили 3,3 трлн рублей
Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. На восстановительные меры потрачено 3,3 трлн рублей, отчитался в Госдуме министр экономики Максим Решетников. Отчет министра депутаты выслушали благосклонно, но в эффективность государственной поддержки бизнеса не поверили.
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с чего всё началось
Уровня экономической активности", - сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.ТАССвчера в 05:58
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МЭР спрогнозировало темпы восстановления экономики России после пандемии
Российская газетавчера в 06:10
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Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 26 мая в 03:26
Происшествия
В Приамурье зарегистрировали вторую смерть от COVID-19
Минздрав Приамурья ранее сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
РИА Новости 00:05
Общество
Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов
В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Здоровье
Названы зарплаты главврачей волгоградских больниц
МТВ онлайн вчера в 15:27
Армия и оружие
«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России
Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU вчера в 02:44
Здоровье
В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости вчера в 16:53
Игры
Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla объяснит, как связаны старые и новые части франшизы
3DNews вчера в 13:11
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Руководство Twitter настаивает на «недостоверности» твитов Трампа
Вашингтон, 28 мая 2020, 07:43 — REGNUM Руководство Twitter настаивает на том, что опубликованные в социальной сети сообщения президента США Дональда Трампа могут ввести пользователей в заблуждение относительно избирательного процесса в США.
REGNUM 00:43
Футбол
В Госдуме призвали запретить рестарт чемпионата России по футболу
Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с требованием до стабилизации ситуации с коронавирусом запретить проведение чемпионата России по футболу.
МонаВиста вчера в 23:40
Космос
Рогозин оценил перспективы строящегося в Петербурге ядерного буксира
Петербургский дневник вчера в 20:56
Наука
Учёные нашли способ окончательно победить коронавирус
В США специалисты Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке обнаружили у переболевших коронавирусом пациентов антитела, которые могут предотвратить повторное заражение COVID-19.
Комсомольская правда 00:21
Здоровье
Назван овощ, снижающий уровень сахара в крови
Овощ можно сочетать с листьями салата, редисом, укропом, кинзой и прочими диуретиками, которые выводят из организма излишки жидкости и глюкозы.
Говорит Уфа вчера в 07:09
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос 26 мая в 15:58
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Напомним, новость о том, что Александр и Анастасия снова станут родителями, появилась в СМИ в конце февраля.
Вокруг ТВ вчера в 04:26
Наука
Прикосновения могут обладать целебными свойствами
Прикосновения обладают целебными свойствами, об этом заявили ученые из США.
iReactor вчера в 13:09
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском вчера в 13:15
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Кино
Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи
Marvel в целом может подумать о кандидатуре Neo на роль Росомахи, поскольку Киану Ривз – очень многогранный актер и может справиться со всеми ролями.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Экономика
Как изменилось поведение покупателей и продавцов во время пандемии
Как изменилось поведение покупателей и продавцов во время пандемии Из-за вызванного пандемией COVID-19 кризиса в новой реальности оказались не только потребители, вынужденные урезать свои расходы, но и ритейлеры.
Коммерсантъ вчера в 18:44
Общество
Минобрнауки обозначило сроки подачи документов на поступление в вузы
Минобрнауки обозначило сроки подачи документов на поступление в вузы.
Piter.tv вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Анна Семенович ложится в клинику из-за лишнего веса
Популярная российская певица Анна Семенович в Instagram Stories сделала неожиданное признание в том, что собирается лечь в клинику для похудения.
Слово и Дело вчера в 09:30
Политика
На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской
Lenta.ru вчера в 06:41