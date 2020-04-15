Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу. По его словам, предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок.

Решетников рассказал о личной проверке ситуации с кредитами бизнесу

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