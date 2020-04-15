Экономика

RT на русскомRT на русскомРешетников рассказал о личной проверке ситуации с кредитами бизнесу

Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу. По его словам, предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок.
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Глава Минэкономразвития призвал не делать банки крайними в проблемах

News.ru16 апреля в 14:40

Министр лично убедился в сложности получения льготных кредитов

РЕН ТВ15 апреля в 16:36

Частный интерес: почему банки не подчиняются решениям правительства

ПРАЙМ16 апреля в 08:57

Министр экономического развития РФ поработал «тайным покупателем» в банке

Интерфакс15 апреля в 16:42

Решетников призвал не делать банки крайними в проблемах с кредитами

РИА Новости16 апреля в 13:57

Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты

REGNUM15 апреля в 16:32

Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем

Znak.com15 апреля в 16:22
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:14, Ашберн
Религия

Саратовские храмы запустили верующих на пасхальную службу

REGNUM 16:13
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Происшествия

В Крыму оштрафовали более 300 граждан за нарушение режима самоизоляции

Симферополь, 17 апреля 2020, 14:57 — REGNUM Полицейские за сутки выписали более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 07:57
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Армия и оружие

Шойгу сообщил об открытии медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открывается медицинский центр Минобороны, в котором будут принимать зараженных коронавирусом.
РБК вчера в 12:41
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков

RT на русском 08:52
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Религия

Патриарх Кирилл начал пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Газета.Ru 16:48
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Общество

Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус

В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
Авторадио 06:37
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Авто

Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 05:45
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
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Происшествия

В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи

Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 16:03
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Общество

В МЧС рассказали, чем может обернуться режим ЧС в Петербурге

Режим ЧС даст властям Петербурга гораздо более широкие полномочия, что может привести к ужесточению мер.
Gazeta.SPb вчера в 13:15
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Общество

540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк

В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.
Газета.Ru 12:21
Общество

Массовое производство вакцины от коронавируса начнет Великобритания

На следующей неделе в Великобритании стартует производство вакцины от коронавируса, которая еще не прошла клинические испытания, рассказал в эфире телеканала Sky News директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл.
Live24 06:42
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Культура

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM вчера в 16:52
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Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
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Футбол

Моуринью в 2004 году мог возглавить не «Челси», а «Ливерпуль»

Португальский тренер Жозе Моуринью мог в 2004 году возглавить не «Челси», а «Ливерпуль».
Спорт-Экспресс 17:02
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
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Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Коммерсантъ 06:54
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Общество

Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19

Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое.
REGNUM 16 апреля в 06:22
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Политика

Автор «античеченской» статьи ответила на критику Кадырова

Журналист «Новой газеты», автор возмутившей главу Чечни Рамзана Кадырова «античеченской» статьи Елена Милашина ответила на критику о недостоверной информации в материале.
Lenta.ru 15:03
Общество

В Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса

Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
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Футбол

Кокорин объяснил, почему убрал портрет Путина с аватара в Instagram

Футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своём отношении к Владимиру Путину.
RT на русском 17:05
Общество

В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса

По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
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Общество

Мишустин подписал решение о максимальных выплатах безработным

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах по причине безработицы, сообщили на сайте кабмина.
iReactor вчера в 09:01
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Спорт

Скоро может появиться информация о новых Assassin’s Creed

Согласно инсайдеру Shinobi602, в ближайшее время появятся новости об играх по вселенной Assassin’s Creed.
Cyber.sports.ru 05:19
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Общество

Все работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные

Работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные листы в период с 20 по 30 апреля.
Общественная служба новостей вчера в 07:52
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Здоровье

В Подмосковье назвали зарплаты лечащих COVID-19 врачей

В Московской области врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут получать до 170 тыс. рублей в месяц во время пандемии.
Известия 16:37
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Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
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Политика

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК вчера в 06:00
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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