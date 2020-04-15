Экономика
RT на русскомРешетников рассказал о личной проверке ситуации с кредитами бизнесу
Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу. По его словам, предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
Znak.com15 апреля в 16:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:14, Ашберн
Происшествия
В Крыму оштрафовали более 300 граждан за нарушение режима самоизоляции
Симферополь, 17 апреля 2020, 14:57 — REGNUM Полицейские за сутки выписали более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 07:57
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В Нижнем Новгороде открывается медицинский центр Минобороны, в котором будут принимать зараженных коронавирусом.
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Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
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Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус
В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
Авторадио 06:37
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
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Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Происшествия
В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
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В МЧС рассказали, чем может обернуться режим ЧС в Петербурге
Режим ЧС даст властям Петербурга гораздо более широкие полномочия, что может привести к ужесточению мер.
Gazeta.SPb вчера в 13:15
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540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.
Газета.Ru 12:21
Общество
Массовое производство вакцины от коронавируса начнет Великобритания
На следующей неделе в Великобритании стартует производство вакцины от коронавируса, которая еще не прошла клинические испытания, рассказал в эфире телеканала Sky News директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл.
Live24 06:42
Культура
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Футбол
Моуринью в 2004 году мог возглавить не «Челси», а «Ливерпуль»
Португальский тренер Жозе Моуринью мог в 2004 году возглавить не «Челси», а «Ливерпуль».
Спорт-Экспресс 17:02
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Общество
Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19
Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое.
REGNUM 16 апреля в 06:22
Политика
Автор «античеченской» статьи ответила на критику Кадырова
Журналист «Новой газеты», автор возмутившей главу Чечни Рамзана Кадырова «античеченской» статьи Елена Милашина ответила на критику о недостоверной информации в материале.
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В Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса
Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
Футбол
Кокорин объяснил, почему убрал портрет Путина с аватара в Instagram
Футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своём отношении к Владимиру Путину.
RT на русском 17:05
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
Общество
Мишустин подписал решение о максимальных выплатах безработным
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах по причине безработицы, сообщили на сайте кабмина.
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Согласно инсайдеру Shinobi602, в ближайшее время появятся новости об играх по вселенной Assassin’s Creed.
Cyber.sports.ru 05:19
Общество
Все работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные
Работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные листы в период с 20 по 30 апреля.
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Здоровье
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В Московской области врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут получать до 170 тыс. рублей в месяц во время пандемии.
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Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
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Политика
В США объяснили закупку космических двигателей у России
РБК вчера в 06:00
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
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