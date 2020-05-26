Экономика
RT на русскомРешетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики
Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников рассказал в интервью тележурналисту Александру Любимову, которое показано в ходе всероссийской акции «День предпринимателя».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Объем господдержки экономики России в условиях пандемии постоянно растет и превысил 3 триллиона руб., сообщил министр экономического развития Максим Решетников во время всероссийской акции "День предпринимателя".Вести.Ruвчера в 06:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Решетников: антикризисная программа поддержки экономики превысила 3 трлн рублей
Газета.Ruвчера в 05:49
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Происшествия
На Кубани скончался мужчина с диагнозом коронавирус
74-летний житель Сочи больше месяца находился на ИВЛ. Мужчина заболел 11 апреля и сразу был госпитализирован.
Администрация Краснодарского края 04:14
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Происшествия
Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую
Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru вчера в 07:22
Общество
Суд прекратил дело в отношении Батуриной о клевете
Мировой суд Элисты прекратил дело в отношении российской предпринимательницы Елены Батуриной по обвинению в клевете.
Известия 06:27
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 25 мая в 05:33
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Авто
На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета
Государственным Фондом развития промышленности (ФРП) принято решение выделить кредит на особых условиях тольяттинской компании "Рулевые системы", который предназначен для локализации выпуска реечного рулевого механизма для новой Lada Niva и машин, базирующихся на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Новые автомобили вчера в 03:00
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Хоккей
Овечкин в девятый раз выиграл приз лучшему снайперу НХЛ
RT на русском 01:34
Общество
Главред телеканала ТВК в Красноярске обратилась в полицию из-за угроз
Главный редактор красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева обратилась в полицию из-за угроз в интернете.
Эхо Москвы 05:40
Транспорт
Украина возобновила продажу билетов на поезда внутреннего следования
News.ru вчера в 16:49
Политика
Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны
Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:49
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Шоу-бизнес
Родные певицы Юлии Началовой установили скромный памятник на ее могиле
Родные умершей певицы Юлии Началовой установили памятник на ее могиле.
NewInform 24 мая в 18:41
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Источник назвал вероятные даты голосования по Конституции РФ
В Центризбиркоме склоняются к тому, чтобы устроить голосование не позже начала июля, причем именно в среду, которая будет объявлена нерабочим днем.
Народные новости 04:44
Шоу-бизнес
Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети
В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
Происшествия
В Башкирии возбудили дело в отношении сотрудника управления Росреестра
Уфа, 27 мая 2020, 13:00 — REGNUM Уголовное дело в отношении сотрудника республиканского управления Росреестра возбудили Башкирии.
REGNUM 06:00
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Игры
The Elder Scrolls Online пополнит библиотеку Stadia уже 16 июня
Google объявила, что The Elder Scrolls Online пополнит библиотеку Stadia уже 16 июня.
Игромания.ру 02:58
Путешествия
В АТОР заявили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок
«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе.
РБК 06:14
Энергетика
Нефть дешевеет на опасениях за медленное восстановление спроса
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне неопределенности в сроках восстановления спроса, свидетельствую данные торгов.
ПРАЙМ 01:05
Общество
Роспотребнадзор требует наказать магазины сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 27 мая 2020, 09:09 — REGNUM В Екатеринбурге Роспотребнадзор требует привлечь ООО «Лабиринт-Екатеринург» к административной ответственности за нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства.
REGNUM 02:09
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Шоу-бизнес
Пелагея подала документы на развод с Телегиным
Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
ФАН 02:19