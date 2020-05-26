с чего всё началось

Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников рассказал в интервью тележурналисту Александру Любимову, которое показано в ходе всероссийской акции «День предпринимателя».

Происшествия На Кубани скончался мужчина с диагнозом коронавирус 74-летний житель Сочи больше месяца находился на ИВЛ. Мужчина заболел 11 апреля и сразу был госпитализирован. 4

Происшествия Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го. 5

Общество Суд прекратил дело в отношении Батуриной о клевете Мировой суд Элисты прекратил дело в отношении российской предпринимательницы Елены Батуриной по обвинению в клевете.

Шоу-бизнес Пригожин выступил против Шнурова Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег. 556

Происшествия В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек «Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.

Авто На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета Государственным Фондом развития промышленности (ФРП) принято решение выделить кредит на особых условиях тольяттинской компании "Рулевые системы", который предназначен для локализации выпуска реечного рулевого механизма для новой Lada Niva и машин, базирующихся на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. 99

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 6K

Общество Главред телеканала ТВК в Красноярске обратилась в полицию из-за угроз Главный редактор красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева обратилась в полицию из-за угроз в интернете.

Общество Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. 704

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Политика Источник назвал вероятные даты голосования по Конституции РФ В Центризбиркоме склоняются к тому, чтобы устроить голосование не позже начала июля, причем именно в среду, которая будет объявлена нерабочим днем. 20

Происшествия В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы. 16

Игры The Elder Scrolls Online пополнит библиотеку Stadia уже 16 июня Google объявила, что The Elder Scrolls Online пополнит библиотеку Stadia уже 16 июня.

Энергетика Нефть дешевеет на опасениях за медленное восстановление спроса Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне неопределенности в сроках восстановления спроса, свидетельствую данные торгов.