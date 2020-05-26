с чего всё началось

Решетников подчеркнул, что важно то, чтобы деньги доходили до тех, кому нужна поддержка. Глава кабмина Михаил Мишустин 13 мая сообщил, что новый пакет мер поддержки экономики и граждан станет самым дорогим из принятых сейчас. Для реализации первых двух пакетов направлено 2,1 трлн рублей.

Футбол «Локомотив» может заплатить за Баделя 3,5 млн евро В случае трансфера 3,5 млн евро будут выплачены сразу, при аренде «Локо» сначала заплатит 700 тысяч, а за выкуп отдаст еще 2,8 млн.

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 161

Авто Польские тюнеры доработали BMW M760Li xDrive Специалисты польского тюнинг-ателье Auto-Dynamics разработали особенную версию BMW M760Li xDrive.

Общество В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 1,8K

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM). 142

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Происшествия В Кронштадте задержан жаривший на Вечном огне еду мужчина В полицию доставлен мужчина, который готовил еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД. 239

Фигурное катание Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.

Армия и оружие Появилось фото редкой модификации Т-62 Агентство «ANNA News» опубликовало снимок, который был сделан во время тактических учений одной из танковых дивизий армии Асада.

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Общество Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ. 14

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 44

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Происшествия Журналиста Илью Азара задержали в Москве Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.

Политика На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву". 54

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