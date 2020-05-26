Экономика
Мой БрянскРешетников: на поддержку экономики направлено свыше 3 трлн рублей
Решетников подчеркнул, что важно то, чтобы деньги доходили до тех, кому нужна поддержка. Глава кабмина Михаил Мишустин 13 мая сообщил, что новый пакет мер поддержки экономики и граждан станет самым дорогим из принятых сейчас. Для реализации первых двух пакетов направлено 2,1 трлн рублей.
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с чего всё началось
Объем господдержки экономики России в условиях пандемии постоянно растет и превысил 3 триллиона руб., сообщил министр экономического развития Максим Решетников во время всероссийской акции "День предпринимателя".Вести.Ru06:56
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Общество
Россияне назвали необходимую сумму «страховки от кризиса»
Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай возникновения финансовых трудностей.
Известия вчера в 19:36
Футбол
«Локомотив» может заплатить за Баделя 3,5 млн евро
В случае трансфера 3,5 млн евро будут выплачены сразу, при аренде «Локо» сначала заплатит 700 тысяч, а за выкуп отдаст еще 2,8 млн.
Sports.ru 11:37
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Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Авто
Польские тюнеры доработали BMW M760Li xDrive
Специалисты польского тюнинг-ателье Auto-Dynamics разработали особенную версию BMW M760Li xDrive.
Goroday.ru 11:49
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
Политика
Додон посетит парад Победы в Москве 24 июня
Известия 09:10
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Здоровье
Фельдшер скорой помощи пожаловался губернатору на маленькую доплату за работу с COVID-19
Губернатор Евгений Куйвашев продолжает общаться с подписчиками в Instagram. В очередном посте он ответил на десять вопросов.
Екатеринбург Онлайн 10:14
Происшествия
В Кронштадте задержан жаривший на Вечном огне еду мужчина
В полицию доставлен мужчина, который готовил еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.
РБК 08:33
Фигурное катание
Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Metaratings вчера в 10:10
Армия и оружие
Появилось фото редкой модификации Т-62
Агентство «ANNA News» опубликовало снимок, который был сделан во время тактических учений одной из танковых дивизий армии Асада.
ГЛАС.RU 09:25
Авто
ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла
Новое поколение снятой с производства ГАЗ-3105 завод впервые представил в далёком 1998 году.
Российская газета 01:30
Политика
Путин: Пик коронавируса в России пройден
На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.
РБК вчера в 15:37
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости вчера в 02:19
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали в Москве
Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.
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На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 19:28
Общество
В Петербурге установлено лимитированное время приезда скорой помощи
Как рассказал в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург» главный врач Городской станции скорой помощи Алексей Бойков, это – 20 минут.
Петербургский дневник 12:11
Происшествия
В Москве суд продлил арест двум генералам МВД
Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском 07:32
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
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Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Космос
Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ 02:44
Путешествия
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54