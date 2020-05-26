с чего всё началось

Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников рассказал в интервью тележурналисту Александру Любимову, которое показано в ходе всероссийской акции «День предпринимателя».

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ На 6 и 7 число назначен экзамен по русскому языку, 10 июля состоится испытание по профильной математике, 13 — по истории и физике, 16 — по обществознанию и химии, 20 июля выпускники сдадут биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 51

Политика В МИД ответили на обвинения США по Договору по открытому небу Госдепартамент США замалчивает проблемы с соблюдением Договора по открытому небу со стороны самих США, при этом обвинения в адрес России в нарушении договора фабрикуются, заявил МИД РФ.

Общество Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.

Политика Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не приезжает на гастроли в Россию Один из самых популярных артистов СССР в советские времена Вахтанг Кикабидзе рассказал украинскому телеведущему Дмитрию Гордону, почему он отказывается от приглашений выступить с концертами в городах России. 9

Наука Подтвержден еще один способ передачи коронавируса Китайские ученые впервые выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий зараженного коронавирусом пациента, подтвердив тем самым вероятность фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции. 26

Здоровье ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности. 99

Здоровье Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса Более ста врачей погибли в России от коронавируса, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова. 85

Политика Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.

Общество В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы. 127

Армия и оружие Шойгу назвал срок завершения исследований вакцины от коронавируса в РФ «В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины», — сказал Шойгу, отметив, что окончание данных работ — 1 июня.

Политика Офицеры расплачиваются за Сирию Свою вину майор отрицает, утверждая, что его оговорил старший по должности капитан 3-го ранга (звание соответствует сухопутному майору) Антон Даниловский. 95

Политика Первый иностранный президент принял приглашение на парад 24 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение российского коллеги Владимира Путина приехать на парад Победы в Москве, назначенный на 24 июня.

Общество Попова рассказала, что масочный режим продлится еще месяц-два Масочный режим придется соблюдать в ближайший месяц или два, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга о восстановлении туристической отрасли. 3,5K

Недвижимость Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье В большинстве регионов страны купить квартиру в ипотеку под 6,5 процента годовых оказалось дешевле, чем ежемесячно платить за съем аналогичного жилья, сообщает ЦИАН со ссылкой на свое исследование. 7

Происшествия Суд арестовал трех фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы Чертановский суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о перестрелке 24 мая на Каширском шоссе — Максима Евлампьева, Вадима Русанова и Германа Титенка.

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса. 1,5K

Политика У агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом сменится руководитель Элеонора Митрофанова вскоре уйдет с поста руководителя Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству).

Здоровье Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение.

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 36