Экономика
RT на русскомРешетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики
Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников рассказал в интервью тележурналисту Александру Любимову, которое показано в ходе всероссийской акции «День предпринимателя».
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с чего всё началось
Объем господдержки экономики России в условиях пандемии постоянно растет и превысил 3 триллиона руб., сообщил министр экономического развития Максим Решетников во время всероссийской акции "День предпринимателя".Вести.Ru06:56
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Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
На 6 и 7 число назначен экзамен по русскому языку, 10 июля состоится испытание по профильной математике, 13 — по истории и физике, 16 — по обществознанию и химии, 20 июля выпускники сдадут биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Моя Удмуртия 06:36
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Политика
В МИД ответили на обвинения США по Договору по открытому небу
Госдепартамент США замалчивает проблемы с соблюдением Договора по открытому небу со стороны самих США, при этом обвинения в адрес России в нарушении договора фабрикуются, заявил МИД РФ.
РИА Новости 11:11
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов
Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
RT на русском 10:10
Политика
Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не приезжает на гастроли в Россию
Один из самых популярных артистов СССР в советские времена Вахтанг Кикабидзе рассказал украинскому телеведущему Дмитрию Гордону, почему он отказывается от приглашений выступить с концертами в городах России.
Millionaire.ru 11:13
Наука
Подтвержден еще один способ передачи коронавируса
Китайские ученые впервые выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий зараженного коронавирусом пациента, подтвердив тем самым вероятность фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции.
Известия вчера в 18:57
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Здоровье
ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском вчера в 12:52
Здоровье
Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса
Более ста врачей погибли в России от коронавируса, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова.
Интерфакс 08:36
Политика
Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами
Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
News.ru 09:38
Общество
В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу
Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
Московский Комсомолец вчера в 22:00
Армия и оружие
Шойгу назвал срок завершения исследований вакцины от коронавируса в РФ
«В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины», — сказал Шойгу, отметив, что окончание данных работ — 1 июня.
Известия 07:56
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Свою вину майор отрицает, утверждая, что его оговорил старший по должности капитан 3-го ранга (звание соответствует сухопутному майору) Антон Даниловский.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Политика
Первый иностранный президент принял приглашение на парад 24 июня
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение российского коллеги Владимира Путина приехать на парад Победы в Москве, назначенный на 24 июня.
РБК 09:09
Общество
Попова рассказала, что масочный режим продлится еще месяц-два
Масочный режим придется соблюдать в ближайший месяц или два, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга о восстановлении туристической отрасли.
РИА Новости вчера в 10:57
Недвижимость
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
В большинстве регионов страны купить квартиру в ипотеку под 6,5 процента годовых оказалось дешевле, чем ежемесячно платить за съем аналогичного жилья, сообщает ЦИАН со ссылкой на свое исследование.
Российская газета 06:46
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы
Чертановский суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о перестрелке 24 мая на Каширском шоссе — Максима Евлампьева, Вадима Русанова и Германа Титенка.
Коммерсантъ 10:53
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Политика
У агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом сменится руководитель
Элеонора Митрофанова вскоре уйдет с поста руководителя Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству).
РБК 10:42
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае за последние сутки, с 23 по 24 мая, выявили 92 новых случая заражения .
Юга.ру 24 мая в 04:09
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Здоровье
Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение
Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение.
РИА Новости 09:12
Происшествия
Суд Волгограда арестовал зампрокурора города на 2 месяца
ИА Красная Весна 10:24
Общество
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан России пока воздержаться от заграничных поездок, в том числе на отдых.
Российская газета вчера в 07:00
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32