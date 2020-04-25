Экономика

RT на русскомRT на русскомРешетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета России в 2020 году пока оценивается в 5—6% ВВП. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
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В Минэкономразвития предупредили о возможном дефиците бюджета в 6% ВВП

Говорит Москва10:01

Новые ниши, нефть и дефицит бюджета: комментарии Максима Решетникова

Вести.Ru10:25

Решетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году

RT на русском10:12

Решетников: дефицит бюджета может достичь 6% ВВП в 2020 году

Газета.Ru11:13

Новый прогноз Минэкономразвития появится в конце мая

News.ru09:48

Решетников не исключил, что дефицит бюджета РФ в 2020 году может достичь 6% ВВП

Интерфакс09:26

Минэкономразвития представит обновленный макропрогноз к концу мая

ТАСС09:25
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском 12:14
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Происшествия

В Бурятии 138 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение

В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
Тивиком 21:30
Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Армия и оружие

США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные

Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил в космос первый иранский военный спутник, который успешно был выведен на космическую орбиту, 22 апреля.
Коммерсантъ 20:59
Футбол

Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба попал в список десяти лучших игроков Европы, у которых скоро закончится контракт, сообщает портал Football 365.
Газета.Ru 21:50
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 06:41
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Гаджеты

В России стартовали продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE

В России начались продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE по цене от 39990 рублей, передает ТАСС.
Полит.ру 23 апреля в 22:58
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Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ 21:52
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Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
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Происшествия

В Находке у 11 сотрудников скорой помощи обнаружили коронавирус

МонаВиста 05:01
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Общество

Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына

Государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти.
Lenta.ru 20:35
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Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Происшествия

В Забайкалье заболевшего коронавирусом ожидает уголовное дело

В Могочинском районе был госпитализирован мужчина, который прибыл в Забайкалье из Иркутской области и попытался добраться до Сахалина.
ДВ-РОСС 11:36
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Гаджеты

Lenovo запатентовала смартфон с вырезом под селфи-камеру наоборот

Актуальные Новости 13:48
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Происшествия

Из-за нарушителя самоизоляции в Хакасии заразились 34 человека

По словам губернатора, причиной заражения 34 человек в медучреждении стал мужчина, который прибыл из Москвы и должен был находиться в домашней самоизоляции.
РБК вчера в 23:55
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Армия и оружие

Турция хочет стать сверхдержавой: что значат слова Эрдогана о «центре мирового порядка»

Турция как центр мирового порядка Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник на встрече с руководящими кадрами своего политического движения - Партии справедливости и развития (ПСР) заявил, что Турция после последствий коронавирусной пандемии станет одним из центров нового мирового порядка.
ФАН вчера в 05:48
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Кино

Paramount снимет продолжение «Страшных историй для рассказа в темноте»

Американская компания Paramount начала работу над сиквелом фильма ужасов "Страшные истории для рассказа в темноте" 2019 года.
Народные новости вчера в 13:25
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Происшествия

В Неваде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

РИА Новости 20:02
Общество

Борис Джонсон вернется на работу 27 апреля

Британский премьер-министр Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.
Невские Новости 18:46
Культура

Попадание режиссера сериала «Великолепный век» было точным: как Мерьем Узерли получила роль Хюррем

Многие не подходили внешностью, у некоторых не было той изюминки, которую хотели найти режиссеры «Великолепного века», несколько девушек отказались перекрашиваться в рыжий цвет, были и актрисы, которые не подошли комплекцией.
SM News 14:28
Происшествия

В Иркутской области умер четвертый пациент с коронавирусом

Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 10:25
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
52
Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
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Здоровье

Арбидол назван бесполезным от коронавируса

Оказалось, что некоторые препараты из перечня рекомендованных для лечения коронавируса нового типа, являются не только бесполезными, но еще и вызывают побочные эффекты.
Газета DAILY 11:02
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
Российская газета 02:26
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Авто

Представлена 1115-сильная платформа для электрокаров

Платформа E-Flex имеет широкую вариативность: всего будет доступно 5 главных типов архитектуры и 22 их модификации. на днях компания представила третью версию платформы, которая получила название High-Performance E-Flex.
SpeedMe вчера в 06:25
Наука

Математики усомнились в эффективности БЦЖ против коронавируса

В расчётах использовались сведения только тех государств, которые, во-первых, раскрывают статистику по коронавирусу с учётом возрастного деления заболевших, во-вторых, имели в прошлом обязательную вакцинацию БЦЖ.
Популярная механика 23 апреля в 10:17
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Общество

В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новости 20:13
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Как работают Яндекс.Новости?
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