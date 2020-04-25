Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета России в 2020 году пока оценивается в 5—6% ВВП. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Решетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году

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