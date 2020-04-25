Экономика

RT на русскомRT на русскомРешетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета России в 2020 году пока оценивается в 5—6% ВВП. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
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Подробнее о событии

Решетников не исключил, что дефицит бюджета РФ в 2020 году может достичь 6% ВВП

Интерфакс09:26

Новые ниши, нефть и дефицит бюджета: комментарии Максима Решетникова

Вести.Ru10:25

Решетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году

RT на русском10:12

В Минэкономразвития предупредили о возможном дефиците бюджета в 6% ВВП

Говорит Москва10:01

Решетников: дефицит бюджета может достичь 6% ВВП в 2020 году

Газета.Ru11:13

Минэкономразвития представит обновленный макропрогноз к концу мая

ТАСС09:25

Новый прогноз Минэкономразвития появится в конце мая

News.ru09:48
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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Здоровье

От коронавируса в мире умерли уже более 200 тысяч человек

Жертвами новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 25 апреля, стали уже более 200 тысяч человек.
Профиль 15:11
Энергетика

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
РИА Новости вчера в 01:00
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Общество

Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова.
ТАСС 04:55
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Энергетика

Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ

Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
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Общество

Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына

Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском 12:14
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Общество

В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу

В введенных новых правилах сообщается, что можно посещать сады и огороды, однако для этого необходимо взять с собой личные документ.
Kursk.com 08:05
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Общество

Голикова признала, что россияне устали от карантина

Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Газета.Ru вчера в 15:11
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Происшествия

В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии

Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
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Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
2,8K
Происшествия

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК 05:49
11
Армия и оружие

На Украине завершились предварительные испытания РСЗО «Ольха-М»

Известия 08:18
5
Происшествия

В Петербурге от COVID-19 скончались четыре медсестры

Санкт-Петербург, 25 апреля 2020, 19:18 — REGNUM В Петербурге скончались четыре медицинских сестры, у которых ранее зафиксировали заражение новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 12:18
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Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
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Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских

Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
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Политика

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
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Происшествия

Подравшаяся с таксистом москвичка оказалась дочерью известного актера

Сам актер вступился за свою дочь, отметив, что она «пережила стресс, как девочка».
Московский Комсомолец 15:27
Экономика

Промышленные предприятия Петербурга смогут получить займы под 1%

Промышленные предприятия Северной Столицы смогут получить до 200 миллионов рублей под 1% годовых.
Peterburg2.ru 14:55
Общество

Орешкин назвал сегодняшние приоритеты в работе властей

"Президент постоянно говорит, что именно за двумя этими показателями - за безработицей и за доходами населения - органы власти, правительство и Центральный банк должны смотреть в первую очередь, потому что это главная сейчас проблемная зона", - сказал Орешкин.
Газета.Ru 13:48
Хоккей

Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры

Многие жаждали расплаты за поражения от нашей сборной на разных турнирах, в особенности на Кубке вызова-79 и уже упомянутом Кубке Канады-81.
Советский спорт вчера в 12:00
Здоровье

Россиянка, переболевшая коронавирусом, рассказала о своем лечении

Обо всем рассказала россиянка, пишет портал «161.ru». Женщина, переболевшая коронавирусам, поделилась своими наблюдениями.
Gazeta.SPb 13:24
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Армия и оружие

Al-Monitor: Эрдогану будет сложно объяснить оппозиции, почему С-400 не развёрнуты близ Идлиба

В англоязычном издании Al-Monitor, освещающем события на Ближнем Востоке, вышел материал, посвящённый отсрочке ввода в эксплуатацию в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Военное обозрение вчера в 06:54
Общество

Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета 06:53
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Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Авто

Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР

Редкая и по своему интересная версия ВАЗ-2106, разработанная для рынка Канады, удивляет российских водителей, которые не понимают, почему она настолько отличается от модели, созданной для внутреннего рынка.
Car.ru 22 апреля в 04:58
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Общество

Жителям Испании разрешат выходить на прогулки и заниматься спортом

Жители Испании смогут выходить на прогулки и заниматься спортом. Об этом заявил премьер страны Педро Санчес, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 15:07
Общество

73 новых случая коронавируса подтверждены в Тульской области

На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались.
Kursk.com 06:26
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Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
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