Экономика
RT на русскомРешетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета России в 2020 году пока оценивается в 5—6% ВВП. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
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Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Здоровье
От коронавируса в мире умерли уже более 200 тысяч человек
Жертвами новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 25 апреля, стали уже более 200 тысяч человек.
Профиль 15:11
Энергетика
Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США
Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова.
ТАСС 04:55
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ
Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
Общество
Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына
Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском 12:14
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу
В введенных новых правилах сообщается, что можно посещать сады и огороды, однако для этого необходимо взять с собой личные документ.
Kursk.com 08:05
Общество
Голикова признала, что россияне устали от карантина
Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Газета.Ru вчера в 15:11
Происшествия
В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии
Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Происшествия
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК 05:49
Происшествия
В Петербурге от COVID-19 скончались четыре медсестры
Санкт-Петербург, 25 апреля 2020, 19:18 — REGNUM В Петербурге скончались четыре медицинских сестры, у которых ранее зафиксировали заражение новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 12:18
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ
"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
Происшествия
Подравшаяся с таксистом москвичка оказалась дочерью известного актера
Сам актер вступился за свою дочь, отметив, что она «пережила стресс, как девочка».
Московский Комсомолец 15:27
Экономика
Промышленные предприятия Петербурга смогут получить займы под 1%
Промышленные предприятия Северной Столицы смогут получить до 200 миллионов рублей под 1% годовых.
Peterburg2.ru 14:55
Общество
Орешкин назвал сегодняшние приоритеты в работе властей
"Президент постоянно говорит, что именно за двумя этими показателями - за безработицей и за доходами населения - органы власти, правительство и Центральный банк должны смотреть в первую очередь, потому что это главная сейчас проблемная зона", - сказал Орешкин.
Газета.Ru 13:48
Хоккей
Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры
Многие жаждали расплаты за поражения от нашей сборной на разных турнирах, в особенности на Кубке вызова-79 и уже упомянутом Кубке Канады-81.
Советский спорт вчера в 12:00
Здоровье
Россиянка, переболевшая коронавирусом, рассказала о своем лечении
Обо всем рассказала россиянка, пишет портал «161.ru». Женщина, переболевшая коронавирусам, поделилась своими наблюдениями.
Gazeta.SPb 13:24
Армия и оружие
Al-Monitor: Эрдогану будет сложно объяснить оппозиции, почему С-400 не развёрнуты близ Идлиба
В англоязычном издании Al-Monitor, освещающем события на Ближнем Востоке, вышел материал, посвящённый отсрочке ввода в эксплуатацию в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Военное обозрение вчера в 06:54
Общество
Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета 06:53
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Авто
Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР
Редкая и по своему интересная версия ВАЗ-2106, разработанная для рынка Канады, удивляет российских водителей, которые не понимают, почему она настолько отличается от модели, созданной для внутреннего рынка.
Car.ru 22 апреля в 04:58
Общество
Жителям Испании разрешат выходить на прогулки и заниматься спортом
Жители Испании смогут выходить на прогулки и заниматься спортом. Об этом заявил премьер страны Педро Санчес, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 15:07
Общество
73 новых случая коронавируса подтверждены в Тульской области
На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались.
Kursk.com 06:26
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56