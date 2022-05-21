РИА НовостиРешетников: санкции Запада создают уникальные возможности для Азии на российском рынкеСанкции Запада против России создают уникальные возможности для стран Азии на импортном и экспортном рынке России, заявил журналистам в Бангкоке министр экономического развития Максим Решетников.РИА НовостиВ результате действия санкций в мире произойдет переориентация ресурсов, считает Решетников.ПРАЙМПосле начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву.РИА НовостиМногие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЯмал-МедиаЯмал-МедиаГазета.RuТелеканал 360°Подробнее о событииСтраны Азии получили новые возможности из-за санкций против РФ — РешетниковИА Красная Весна19:50Глава Минэкономразвития: санкции – уникальная возможность для России и АзииSmotrim.ru19:39Решетников: санкции Запада создают уникальные возможности для Азии на российском рынкеРИА Новости17:56Глава Минэкономразвития Решетников: санкции открыли возможности для Азии на рынках РоссииЯмал-Медиа18:58Глава Минэка Решетников: санкции против РФ выгодны для стран АзииURA.Ru18:44Решетников: санкции Запада создают уникальные возможности для Азии на импортном рынке РФТелеканал 360°18:37Решетников: санкции Запада против России создают уникальные возможности для Азии на рынке РФГазета.Ru19:31Показать ещёОценить9Поделиться