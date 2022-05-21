Будьте в Плюсе

Решетников: санкции Запада создают уникальные возможности для Азии на российском рынке

Санкции Запада против России создают уникальные возможности для стран Азии на импортном и экспортном рынке России, заявил журналистам в Бангкоке министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости
В результате действия санкций в мире произойдет переориентация ресурсов, считает Решетников.
ПРАЙМ
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости
Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Страны Азии получили новые возможности из-за санкций против РФ — Решетников
ИА Красная Весна19:50
Глава Минэкономразвития: санкции – уникальная возможность для России и Азии
Smotrim.ru19:39
Решетников: санкции Запада создают уникальные возможности для Азии на российском рынке
РИА Новости17:56
Глава Минэкономразвития Решетников: санкции открыли возможности для Азии на рынках России
Ямал-Медиа18:58
Глава Минэка Решетников: санкции против РФ выгодны для стран Азии
URA.Ru18:44
Решетников: санкции Запада создают уникальные возможности для Азии на импортном рынке РФ
Телеканал 360°18:37
Решетников: санкции Запада против России создают уникальные возможности для Азии на рынке РФ
Газета.Ru19:31

Интересное

«Рубин» проиграл «Уфе» в матче РПЛ

Казанский "Рубин" проиграл "Уфе" со счетом 1:2 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Реальное времявчера в 12:05

Помощник Кадырова Алаудинов заявил, что ВСУ убили раненую девушку-снайпера

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал об убийстве Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донбассе их раненой девушки-снайпера.
Lenta.ruвчера в 13:56

Эксперт Максимов рассказал, что деньги можно вернуть даже за невозвратные билеты

О возможности вернуть деньги за авиабилеты, авиакомпании, как правило, предпочитают не упоминать или делают это так, чтобы вы даже не задумались об этом.
ПРАЙМ20:03

«Ведомости»: в России планируют ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам

В России планируют ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
РИА Новости17:50

Денис Пушилин сообщил, что 6 военных ВСУ погибли при попытке взорвать склады «Азовстали»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о гибели шести военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке взорвать склады «Азовстали».
Lenta.ru17:06

Захарова прокомментировала высказывание Макфола о лжи США Украине о членстве в НАТО

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание экс-посла США в России Майкла Макфола о лжи Вашингтона по поводу членства Украины в НАТО.
RT на русском18:13

Пенсионеры РФ получат по 10 тыс. рублей при определённом условии

Определенная часть российских пенсионеров может в июне получить по 10 тыс. рублей.
REGNUM19:47

Посольство США проиллюстрировало подписание закона о помощи Украине картиной Ильи Репина

Американское посольство на Украине опубликовало картину русского художника Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», заменив писаря на президента США Джо Байдена.
RT на русском18:00

Блинкен намекнул об отсутствии планов по налаживанию отношений с Россией у властей США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета прокомментировал перспективу налаживания отношений властей Соединённых Штатов с Россией строчкой из песни американской певицы Тейлор Свифт.
RT на русском19:09