Ситуация в экономке РФ развивается лучше первоначальных ожиданий, улучшилась ситуация на потребительском рынке, немного подрос импорт, главным риском для восстановления остается слабость спроса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
«На последней неделе июня обороты ККТ (контрольно-кассовой машины) впервые вернулись к февральским значениям. Но говорить о стабилизации пока рано - в реальном выражении обороты ККТ отстают», - подчеркнул министр.
Глава МИД Японии Есимаса Хаяси не присутствовал на официальном ужине глав внешнеполитических ведомств стран G20 из-за вероятности присутствия там его российского коллеги Сергея Лаврова, сообщило агентство Киодо.
Российские ВКС не позволили украинским военным установить флаг на острове Змеиный, часть военнослужащих ВСУ уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в живых сбежали, сообщили в министерстве обороны.