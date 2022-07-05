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Решетников сообщил, что потребление в РФ в конце июня в номинале превысило уровень февраля

Ситуация в экономке РФ развивается лучше первоначальных ожиданий, улучшилась ситуация на потребительском рынке, немного подрос импорт, главным риском для восстановления остается слабость спроса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Интерфакс
В России ситуация с экономикой складывается лучше первоначальных оценок, однако главным риском остается слабость спроса.
Фонтанка.Ру
«На последней неделе июня обороты ККТ (контрольно-кассовой машины) впервые вернулись к февральским значениям. Но говорить о стабилизации пока рано - в реальном выражении обороты ККТ отстают», - подчеркнул министр.
Комсомольская правда
По импорту, по словам Решетникова, «ситуация чуть улучшилась за счёт принятых мер поддержки, но объёмы все ещё на низких уровнях».
Говорит Москва

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