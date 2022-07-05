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Решетников сообщил, что потребление в РФ в конце июня в номинале превысило уровень февраля

Ситуация на потребительском рынке РФ улучшилась, но говорить о стабилизации рано, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости
"По импорту ситуация чуть улучшилась", - оценил Решетников.
Российская газета
Решетников отметил, что слабость спроса остаётся главным риском для восстановления экономики, пишет РИА Новости.
Говорит Москва
«В реальном выражении обороты контрольно-кассовой техники отстают, в июньский рост шёл в основном за счёт фактора сезонности в туризме, гостиничном бизнесе и транспорте. Начались отпуска и летний отдых», — подчеркнул министр.
REGNUM

Подробнее о событии

Решетников: говорить о стабилизации на российском потребительском рынке рано, но ситуация улучшается
ПРАЙМ09:49
Решетников: ситуация на потребительском рынке улучшается, но до стабилизации пока далеко
Известия09:59
Решетников заявил, что потребление в России в конце июня превысило уровень февраля
Газета.Ru09:51
В Минэкономразвития заявили об улучшении ситуации на потребительском рынке России
Говорит Москва11:16
Решетников: ситуация на потребрынке РФ улучшилась, но говорить о стабилизации пока рано
ТАСС09:44
Глава Минэкономразвития Решетников заявил об улучшении ситуации на потребительском рынке
Российская газета09:40
Решетников сообщил, что потребление в РФ в конце июня в номинале превысило уровень февраля
Интерфакс09:30

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