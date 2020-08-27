Решетников сообщил о стадии восстановления экономики России

Российская экономика вошла в стадию восстановления. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на форуме "іВолга", передает РИА "Новости". По его словам, в настоящее время ведомство готовит новую оценку прогноза социально-экономического развития РФ.