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Газета.Ru
Газета.Ru

Решетников сообщил о стадии восстановления экономики России

Российская экономика вошла в стадию восстановления. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на форуме "іВолга", передает РИА "Новости". По его словам, в настоящее время ведомство готовит новую оценку прогноза социально-экономического развития РФ.В источнике
С чего всё началось
Министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на форуме «iВолга» заявил, что российская экономика вошла в стадию восстановления, сообщает РИА Новости
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Аргументы и Факты09:14
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Газета.Ru

Решетников сообщил о стадии восстановления экономики России

Газета.Ru08:15
Вести.Ru

Решетников: экономика России восстанавливается быстрее ожиданий

Вести.Ru08:54
Говорит Москва

Минэкономразвития отметило улучшение оценок ситуации в экономике

Говорит Москва08:23
ТАСС

Минэкономразвития отмечает улучшение оценок ситуации в экономике России в 2020 году

ТАСС08:15
Аргументы и Факты

Российская экономика вошла в стадию восстановления - Решетников

Аргументы и Факты09:14
News.ru

Решетников: российская экономика вошла в стадию восстановления

News.ru08:12
ПРАЙМ

Решетников заявил о стадии восстановления для экономики России

ПРАЙМ08:05

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
RT на русском07:35
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В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину

Позднее в пресс-службе УВД Сочи прокомментировали инцидент, водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Живая Кубань04:54
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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