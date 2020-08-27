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Газета.Ru
Газета.Ru

Решетников сообщил о стадии восстановления экономики России

Российская экономика вошла в стадию восстановления. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на форуме "іВолга", передает РИА "Новости". По его словам, в настоящее время ведомство готовит новую оценку прогноза социально-экономического развития РФ.В источнике
С чего всё началось
Министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на форуме «iВолга» заявил, что российская экономика вошла в стадию восстановления, сообщает РИА Новости
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Аргументы и Факты09:14
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Вести.Ru

Решетников: экономика России восстанавливается быстрее ожиданий

Вести.Ru08:54
Финмаркет

Экономика РФ восстанавливается по более оптимистичной траектории, чем ожидалось - Решетников

Финмаркет08:31
Газета.Ru

Решетников сообщил о стадии восстановления экономики России

Газета.Ru08:15
ТАСС

Минэкономразвития отмечает улучшение оценок ситуации в экономике России в 2020 году

ТАСС08:15
Говорит Москва

Минэкономразвития отметило улучшение оценок ситуации в экономике

Говорит Москва08:23
News.ru

Решетников: российская экономика вошла в стадию восстановления

News.ru08:12
ПРАЙМ

Решетников заявил о стадии восстановления для экономики России

ПРАЙМ08:05

Москвичи взамен депозитов стали покупать квартиры

В силу последней причины на рынок выходит все больше покупателей, которые фактически не нуждаются в решении жилищного вопроса, — рекордно низкие ставки по вкладам вызывают у них сильную негативную реакцию из серии «да я лучше в квартиру вложусь, чем получать такие проценты», — пояснил директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома.
РБК04:01
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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