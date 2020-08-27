Решетников сообщил о стадии восстановления экономики России
Российская экономика вошла в стадию восстановления. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на форуме "іВолга", передает РИА "Новости". По его словам, в настоящее время ведомство готовит новую оценку прогноза социально-экономического развития РФ.В источнике
С чего всё началось
Министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на форуме «iВолга» заявил, что российская экономика вошла в стадию восстановления, сообщает РИА Новости
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