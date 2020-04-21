"Вопрос о том, как платить пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам и так далее - он не стоял, не стоит и не будет", - сказал Решетников. Российская экономика будет постепенно восстанавливаться после кризиса, "отскока" ожидать не стоит, заявил Решетников.

с чего всё началось

Все социальные обязательства будут исполнены, заверил Решетников. Ранее в этот день глава Минэкономразвития заявил, что у России есть опыт преодоления кризисов после пережитых шоков для экономики в 2008 и 2014 годах.

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