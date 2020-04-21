Российская экономика будет восстанавливаться от кризиса поэтапно, ожидать резкого оживления после спада не стоит. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников 21 апреля.

Политика Премьер Украины назвал сроки открытия границ Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сроки открытия границ. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина». 2

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 45

Наука Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19. 492

Игры Microsoft назвала системные требования нового Flight Simulator Вашингтон, 22 апреля 2020, 09:44 — REGNUM Разработчики видеоигры Microsoft Flight Simulator выложили в сеть информацию о системных требованиях новой игры. 1

Общество Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». 1,3K

Происшествия Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности. 4,9K

Экономика «Мечел» договорился о реструктуризации долгов на 10 лет и продаже Эльги «Мечел» Игоря Зюзина завершил сделку по продаже 51% Эльгинского угольного комплекса, владеющего крупнейшим в России месторождением коксующегося угля (его запасы составляют 2,2 млрд т) компании «А-Проперти» Альберта Адволяна, сооснователя телекоммуникационного оператора Yota.

Транспорт Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска. 51

Общество США проиграли в «нефтяной войне» — эксперт Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 20:33 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия «добились своего» — американская нефть больше никому не нужна, и всей сланцевой индустрии в США угрожает скорое обрушение, заявил эксперт нефтяного рынка Барани Кришнан 21 апреля в комментарии для Investing.com. 131

Общество Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Здоровье ВОЗ настаивает на введении карантина в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз заявлял, что нельзя вводить карантин, так как это нанесет большой вред экономике. 18

Общество Минздрав: выхода на плато по коронавирусу пока не произошло В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато». 1

Энергетика Песков оценил ситуацию с мировыми ценами на нефть Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с мировыми ценами на нефть сейчас нелёгкая, но её не нужно оценивать по одному дню или неделе. 2

Шоу-бизнес Тимати проколол губу в прямом эфире с Настей Ивлеевой Несколько дней назад Настя Ивлеева вызвала на прямой эфир рэпера Тимати, который стал бы 13-м по счёту гостем её прямых включений во время карантина. 6

Армия и оружие Появление федеральных войск в Чечне объяснили Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики. 2K

Здоровье В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Политика Мишустин оценил готовность медучреждений к борьбе с коронавирусом Нынешнюю ситуацию с оснащенностью и готовностью медицинских учреждений в регионах к борьбе с коронавирусом вряд ли можно признать удовлетворительной, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.