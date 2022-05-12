«Очевидно, что в силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода», — заявил президент.