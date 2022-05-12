Отправки оружия на Украину могут привести к прямому столкновению России и НАТО, которое рискует перерасти в полноценную ядерную войну, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Очевидно, что в силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода», — заявил президент.
Минобороны России опубликовало видео, демонстрирующее, как подразделения ВС РФ при помощи самоходных гаубиц "Мста-С" ведут огонь по украинским позициям с целью уничтожить артиллерийские батареи противника.