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Решетников заявил, что РФ удалось избежать резкого роста безработицы и товарного дефицита

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия смогла избежать резкого роста безработицы и товарного дефицита.
Аргументы и Факты
Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках.
Аргументы и Факты
Сохраняется высокая потребность в оборотных средствах у компаний, и всегда актуальны вопросы занятости и доходов граждан.
Finam.Ru
Удалось избежать товарного дефицита, схлынула волна ажиотажного спроса.
ТВ Центр

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Ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась
АК&М08:11
Решетников: России удалось избежать дефицита и скачка безработицы
Российская газета07:27
Решетников заявил об устойчивости российской экономики
RT на русском07:56
Глава МЭР Решетников: экономика показывает устойчивость
Известия07:33
Решетников назвал ситуацию на валютном и финансовом рынках России стабильной
Профиль08:07
Минэкономразвития: РФ удалось избежать резкого роста безработицы и дефицита товаров
Говорит Москва07:11
Решетников заявил, что РФ удалось избежать резкого роста безработицы и товарного дефицита
ТАСС06:53

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Общественная служба новостей06:41

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Российские пользователи техники Apple потеряли возможность пополнения счета Apple ID с баланса мобильного номера телефона.
Газета.Ru08:41

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РИА Новости04:59

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Девятого мая к памятнику Освободителям Риги пришло огромное количество людей с цветами.
РИА Новости06:47

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Народный артист России Филипп Киркоров высказался об участниках Евровидения после первого полуфинала, который состоялся в итальянском Турине.
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ТАСС05:54