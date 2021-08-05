Карлсен завоевал бронзу Кубка мира по шахматам, обыграв Федосеева

В матче за третье место Карлсен в двух партиях с классическим контролем времени одержал победу над россиянином Владимиром Федосеевым со счётом 2:0. В финал Карлсена не пустил польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда, который и стал победителем турнира.