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Интерфакс

Решетников заявил, что соглашения по ценам на масло продлевать не будут

Действие ценовых соглашений по подсолнечному маслу в РФ завершатся в установленный срок - 1 октября, продление не планируется, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Интерфакс
Решетников также напомнил, что с осени начнет работать демпферный механизм по семечке и подсолнечному маслу.
ТАСС
"У нас осталось только подсолнечное масло, и оно подкреплено еще системой субсидирования, у нас с вами начинает работать демпфер с осени по семечке, по подсолнечному маслу", - добавил министр.
ТАСС
Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.
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