ИнтерфаксРешетников заявил, что соглашения по ценам на масло продлевать не будутДействие ценовых соглашений по подсолнечному маслу в РФ завершатся в установленный срок - 1 октября, продление не планируется, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.ИнтерфаксРешетников также напомнил, что с осени начнет работать демпферный механизм по семечке и подсолнечному маслу.ТАСС"У нас осталось только подсолнечное масло, и оно подкреплено еще системой субсидирования, у нас с вами начинает работать демпфер с осени по семечке, по подсолнечному маслу", - добавил министр.ТАСССоглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.ПРАЙМЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЦентральная Служба НовостейГазета.RuРосбалтПодробнее о событииВ России отменят заморозку цен на подсолнечное маслоLenta.ru09:36Решетников: соглашение о фиксации цен на подсолнечное масло с 1 октября уйдет в прошлоеПРАЙМ08:12Минэкономразвития поддерживает развитие биржевых индикаторов на российском агрорынкеФинмаркет08:59Власти не будут продлевать соглашение по стабилизации цен на маслоРЕН ТВ08:18Соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло не будут продлеватьТАСС08:15Соглашения по ценам на подсолнечное масло не будут продленыРоссийская газета09:12Решетников заявил, что соглашения по ценам на масло продлевать не будутИнтерфакс08:11Показать ещёОценить82Поделиться