Экономика
REGNUMРешетников заявил о борьбе с лоббизмом при распределении льгот
Эксперты ведомств, объяснил Решетников, делают «большую работу», чтобы в перечне на предоставлении льгот не оказались предприятия, которые «не являются действительно важными для российской экономики».
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Решетников: идет работа по избежанию лоббизма в списке системообразующих компаний
Коммерсантъвчера в 22:59
Правительство выяснит, какие предприятия действительно системообразующие
ИА Красная Веснавчера в 19:34
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной
SM News 16 апреля в 15:24
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Общество
Эффективность бани в борьбе с коронавирусом оценили
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 01:17
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Общество
В Карелии число случаев заражения коронавирусом достигло 19
В Карелии общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 19 человек.
RT на русском вчера в 17:51
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Религия
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Общество
За сутки из больницы в Коммунарке выписали 74 человека
За сутки в больницу поступили 37 пациентов, выписано - 74, уточнил главврач.
Интерфакс 01:04
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК вчера в 02:35
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тысяч
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в США перевалило за отметку в 700 тыс. Об этом следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
Газета.Ru вчера в 22:48
Общество
Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17
Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa вчера в 17:34
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Единоборства
Фергюсон продемонстрировал нужный вес к дате отмененного поединка
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон продемонстрировал сгонку веса к отмененному из-за пандемии коронавируса турниру UFC 249.
Известия вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Политика
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
Здоровье
В России снизились заболеваемость ВИЧ-инфекцией и смертность из-за нее
Кемеровская область, несмотря на снижение смертности, осталась в России лидером по смертям, вызванным ВИЧ-инфекцией.
РБК 02:00
Здоровье
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
Политика
МВД Украины в случае скопления людей на Пасху будет задействовать спецназ
Руководство страны ранее призвало верующих воздержаться от посещения церкви на Пасху. Богослужения будут транслироваться в прямом эфире.
Эхо Москвы вчера в 22:11
Происшествия
МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей
Известия вчера в 05:50
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в марте уменьшился в годовом выражении на 14%, единственными тратами, которые увеличились, стала оплата электроэнергии, подсчитали для РИА Новости в банке "Открытие".
РИА Новости 00:02
Здоровье
Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе
По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews вчера в 12:49
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Футбол
Игрок «Зенита» Маммана: «Дважды думал совершить самоубийство»
Sport24.ru вчера в 17:56
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21