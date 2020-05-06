Экономика

ИзвестияИзвестияРешетников заявил о падении экономической активности в России на 33%

Индикаторы показывают, что к концу апреля экономическая активность в России упала на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии коронавируса.
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Подробнее о событии

В регионах из-за коронавируса ограничена деятельность компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест

Клопс09:21

В России уровень экономической активности снизился на 33%

РИА Новости09:29

Экономическая активность в России упала на треть по сравнению с докарантинным уровнем

Интерфакс09:29

МЭРТ: экономическая активность в России упала на треть

Газета.Ru09:54

Максим Решетников: На конец апреля показатель экономической активности в РФ снижен на 33%

Агентство Москва09:18

Решетников заявил о падении экономической активности в России на 33%

Известия09:08

Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии

Комсомольская правда09:02
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
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Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
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Поступления налогов в России в апреле сократились почти на треть

Поступления налогов в России в апреле сократились на 30 процентов.
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Дмитрий Тепин увольняется с поста главы Энгельсского района

Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.
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Экономика

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В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

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В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
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Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

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Здоровье

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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