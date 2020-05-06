Индикаторы показывают, что к концу апреля экономическая активность в России упала на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии коронавируса.

Решетников заявил о падении экономической активности в России на 33%

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась со своим женихом Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет. 5

Общество Попова назвала три этапа снятия ограничений Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 714

Фигурное катание Плющенко подтвердил переход Трусовой в свою академию «Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу», — сказал Плющенко. 2

Экономика ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей На сегодняшний день ВТБ провел свыше 2 тысяч ипотечных сделок по льготной ставке 6,5% на сумму более 6 млрд рублей.

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Общество В столице могут ввести масочный режим со следующей недели В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек. 319

Экономика В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.

Общество В России 1 133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ Порядка 1 133 человек с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких в России, из них четверо детей.

Общество Омских девятиклассников могут освободить от выпускных экзаменов Окончательное решение примут после 12 мая. Пока же старт экзаменов назначен на 8 и 9 июня. 1,1K

Энергетика Техас отказался ограничивать добычу нефти Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти. 11

Энергетика Минфин России прогнозирует в 2020 году цену на нефть около $30 Министерство финансов РФ прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше, заявил глава ведомства Антон Силуанов. 208

Происшествия В США застрелен исследователь нового коронавируса Ассистент профессора медицинской школы университета Питтсбурга Бинг Лю был найден 2 мая застреленным в своем доме, сообщает 6 мая CNN со ссылкой на местную полицию. 4