МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Макроэкономическая политика России способна противостоять внешним шокам, в условиях текущей волатильности ключевое значение приобретают меры, направленные на поддержку спроса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

с чего всё началось

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в Российской Федерации будут внесены изменения в систему управления капитальными вложениями.

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