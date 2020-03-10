Экономика
ГородовойРешетников заявил об изменении системы управления госинвестициями
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в Российской Федерации будут внесены изменения в систему управления капитальными вложениями.
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Макроэкономическая политика России способна противостоять внешним шокам, в условиях текущей волатильности ключевое значение приобретают меры, направленные на поддержку спроса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.РИА Новости02:30
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Здоровье
Как вывести токсины из организма без диет и лекарств, рассказал врач
Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон рассказал о методах вывода токсинов из организма без детокс-диет с применением смузи и других добавок, сообщает «РЕН ТВ».
Политика
Терешкова предложила убрать ограничения президентских сроков
Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на этот пост действующему лидеру страны, передает ТАСС во вторник, 10 марта.
Финансы
Доллар превысил 74 рубля, евро — 85
Курс доллара вырос до 74,41 рубля, евро подорожал до 85,01 рубля.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Политика
Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы
Политик призвал зарубежных лидеров посетить праздник в России. Владимир Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы.
Спорт
У российского велогонщика Страхова диагностировали коронавирус
РИА Новости / Алексей Даничев У российского велогонщика Дмитрия Страхова обнаружили коронавирус, об этом сообщается в официальном аккаунте команды "Газпром-Русвело" в Instagram.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Общество
Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, процитировав писателя Александра Солженицына.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева
Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка
Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка.
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Финансы
В Центробанке РФ заявили об устойчивости финансовой системы России
Финансовая система Российской Федерации устойчива, заявила зампред Банка России Ксения Юдаева.
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Зенитные комплексы «Бук-М2Э» Сирии сбили 20 беспилотников Турции.
Политика
Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
Москва считает проходящий в Нидерландах суд по крушению Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 года глубоко политизированным "судилищем", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Энергетика
В Uniper уверены в реализации проекта «Северный поток — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию, несмотря на задержку в реализации проекта, уверены в германской компании Uniper, которая является партнёром «Газпрома» по проекту.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Шоу-бизнес
Нюша блеснула в Дубае фигурой в красном купальнике
Российская певица Нюша выложила соблазнительные фотографии в красном купальнике с пляжа в Дубае.
Наука
Стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения
Ученые доказали, что карантин в две недели эффективен. Стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения.
Культура
Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Кино
Появился трейлер аниме по «Видоизменённому углероду»
Netflix опубликовал трейлер аниме по вселенной «Видоизменённого углерода».
Происшествия
Дочь Малафеева объяснила решение заняться наркоторговлей
Дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения объяснила решение заняться наркоторговлей.
Наука
Год во времена динозавров длился на полчаса меньше современного
Окаменелые солнечные часы Изучая раковины моллюсков вида Torreites sanchezi, которые населяли коралловые рифы времен динозавровГруппа геологов под руководством Филиппа Клайса, профессора Брюссельского свободного университета (Бельгия), впервые смогла точно вычислить, сколько длились сутки в мезозойской эре.