Экономика
ГородовойРешетников заявил об изменении системы управления госинвестициями
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в Российской Федерации будут внесены изменения в систему управления капитальными вложениями.
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Макроэкономическая политика России способна противостоять внешним шокам, в условиях текущей волатильности ключевое значение приобретают меры, направленные на поддержку спроса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.РИА Новости02:30
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Политика
Путин прокомментировал обнуление президентских сроков
Президент РФ Владимир Путин выступил против продления срока полномочий действующего президента.
Политика
Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату
Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.
Общество
В российских регионах начали вводить особый режим из-за коронавируса
В Липецкой области с 10 марта введен особый режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации региона.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Технологии
108-мегапиксельная камера Xiaomi Mi 10 Pro сняла Землю в космосе
Еще в 2019 году китайская компания запустила спутник с камерой разрешением 108 Мп Xiaomi Mi 10 Pro.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
Москва рассматривала разные варианты перед переговорами стран ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на нефтяном рынке.
Происшествия
Пропавший ивановский школьник найден мертвым
Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
Политика
Политолог Топорнин назвал причины затягивания судебного процесса в Гааге по делу МН17
Судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начавшийся в Амстердаме, может затянуться на годы из-за неоднозначности доказательств, рассказал ФБА "Экономика сегодня" доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Политика
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ
Общество
Эксперты оценили доступность ипотеки в Чувашии
Согласно рейтингу, в Чувашии в 2019 году 28,8% семей могли купить квартиру в ипотеку (в 2018 году — 26,2%).
Авто
Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Renault Россия, новый Renault Kaptur создан в рамках актуальной стратегии бренда по обновлению и расширению модельного ряда в классе SUV (кроссоверов и внедорожников).
Политика
Политолог назвал мудрым предложение об обнулении президентских сроков
Предложение депутата Государственной думы Валентины Терешковой о снятии ограничений по числу президентских сроков направлено на то, что избежать политической суеты в России.
Происшествия
В Петербурге спасли дрейфовавшего на льдине новорожденного нерпенка
Армия и оружие
Новое обострение на Донбассе: ВСУ обстреливают жилые районы
На Донбассе вновь обострилась обстановка.
Политика
Эрдоган: США смягчили позицию по С-400
Соединенные Штаты смягчили свою позицию по отношению к зенитным ракетным системам С-400, приобретенным Анкарой у России.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, как отметила в Курске 8 Марта
Известная звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова - телеведущая, модель и певица - поделилась в своем Instagram впечатлениями от праздника 8 Марта, который она провела в Курске.
Финансы
Доллар превысил 74 рубля, евро — 85
Курс доллара вырос до 74,41 рубля, евро подорожал до 85,01 рубля.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила, почему родные молчат о болезни актрисы
Напомним, что родные Заворотнюк не сделали ни одного официального заявления о ее состоянии, хотя первые неутешительные новости о здоровье актрисы и возможном тяжелом онкологическом диагнозе стали появляться в СМИ еще летом 2019 года.
Спорт
У владельца «Ноттингем Форест» диагностирован коронавирус
Владелец контрольного пакета акций английского клуба "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис дал положительный результат на коронавирус.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Италию закрыли на карантин по коронавирусу
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился расширить карантинные меры: теперь на всей территории ограничены публичные собрания и спортивные мероприятия, не будет занятий в университетах, а также до 3 апреля закрываются школы.
Общество
Собянин создал оперативный штаб по экономическим вопросам
По словам Собянина, решение о создании оперативного штаба принято в связи с тем, что экономика российской столицы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.