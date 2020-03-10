Экономика

ГородовойГородовойРешетников заявил об изменении системы управления госинвестициями

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в Российской Федерации будут внесены изменения в систему управления капитальными вложениями.
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МЭР: макроэкономическая политика способна противостоять внешним шокам

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Макроэкономическая политика России способна противостоять внешним шокам, в условиях текущей волатильности ключевое значение приобретают меры, направленные на поддержку спроса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
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В Минэкономразвития заявили о способности России противостоять внешним шокам

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Финмаркет02:20

МЭР готовит изменения в систему управления государственными капитальными вложениями

ТАСС02:17
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Президент РФ Владимир Путин выступил против продления срока полномочий действующего президента.
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Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
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Политолог Топорнин назвал причины затягивания судебного процесса в Гааге по делу МН17

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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Renault Россия, новый Renault Kaptur создан в рамках актуальной стратегии бренда по обновлению и расширению модельного ряда в классе SUV (кроссоверов и внедорожников).
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