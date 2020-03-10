с чего всё началось

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в Российской Федерации будут внесены изменения в систему управления капитальными вложениями.

Политика Путин прокомментировал обнуление президентских сроков Президент РФ Владимир Путин выступил против продления срока полномочий действующего президента.

Политика Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.

Политика Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.

Общество В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке Москва рассматривала разные варианты перед переговорами стран ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на нефтяном рынке.

Политика Политолог Топорнин назвал причины затягивания судебного процесса в Гааге по делу МН17 Судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начавшийся в Амстердаме, может затянуться на годы из-за неоднозначности доказательств, рассказал ФБА "Экономика сегодня" доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

Общество Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Политика Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.

Общество Эксперты оценили доступность ипотеки в Чувашии Согласно рейтингу, в Чувашии в 2019 году 28,8% семей могли купить квартиру в ипотеку (в 2018 году — 26,2%).

Авто Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Renault Россия, новый Renault Kaptur создан в рамках актуальной стратегии бренда по обновлению и расширению модельного ряда в классе SUV (кроссоверов и внедорожников).

Политика Политолог назвал мудрым предложение об обнулении президентских сроков Предложение депутата Государственной думы Валентины Терешковой о снятии ограничений по числу президентских сроков направлено на то, что избежать политической суеты в России.

Политика Эрдоган: США смягчили позицию по С-400 Соединенные Штаты смягчили свою позицию по отношению к зенитным ракетным системам С-400, приобретенным Анкарой у России.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк объяснила, почему родные молчат о болезни актрисы Напомним, что родные Заворотнюк не сделали ни одного официального заявления о ее состоянии, хотя первые неутешительные новости о здоровье актрисы и возможном тяжелом онкологическом диагнозе стали появляться в СМИ еще летом 2019 года.

Политика Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Италию закрыли на карантин по коронавирусу Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился расширить карантинные меры: теперь на всей территории ограничены публичные собрания и спортивные мероприятия, не будет занятий в университетах, а также до 3 апреля закрываются школы.