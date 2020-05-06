с чего всё началось

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Распоряжение главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

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Политика Коронавирус начал «выдыхаться», заявил Онищенко Коронавирус начал "выдыхаться", заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.