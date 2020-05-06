Политика

РИА НовостиРИА НовостиРешетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Распоряжение главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Решетников исключен
 из состава рабочей группы Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Коммерсантъ10:31

Подробнее о событии

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

РИА Новости13:17

Путин исключил Решетникова из рабочей группы по стратегическому развитию

РБК12:30

После критики Путина Решетникова отстранили от нацпроектов

URA.Ru10:22

Решетникова исключили из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам

Коммерсантъ10:31

Правительство исключило Решетникова из рабочей группы по нацпроектам

Известия10:27

Путин исключил Решетникова из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам

ТАСС11:27

Глава Минэкономразвития потерял место в рабочей группе по нацпроектам

News.ru09:48
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Газета.Ru 15:52
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Общество

В Подмосковье возобновят строительство

Lenta.ru 15:09
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Общество

Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

Вечерняя Москва 08:31
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
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Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,6K
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
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Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
6,9K
Политика

Помпео не отвергает версию о появлении коронавируса в лаборатории

Помпео не исключил версию о появлении коронавируса в лаборатории, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 12:51
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Культура

Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая

Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
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Экономика

В Москве упали цены на аренду квартир

Гендиректор портала Павел Луценко рассказал, что сильнее всего ставки упали в городах-миллионниках и регионах с высокой активностью, таких как Сочи и Подмосковье.
Российская газета 08:25
3
Космос

Китай столкнулся с проблемой при посадке грузовой капсулы

Грузовая капсула, которая была частью сегодняшнего ключевого испытания в космической программе Китая, испытала "проблемы" во время своего обратного полета на землю, сообщило космическое управление.
AstroNews.ru 16:03
Игры

Игра Assassin`s Creed Valhalla первой в серии не выйдет в Steam

OAnews 11:45
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Экономика

Чем известен Дмитрий Босов

6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов.
Коммерсантъ 13:20
Футбол

«Зенит» передал клубную экипировку больнице имени Семашко

Телеканал Санкт-Петербург 15:09
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 10:26
428
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,7K
Политика

Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу

Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
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Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
6
Игры

Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр

NewInform 07:45
2
Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
70
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
491
Киберспорт

Zeus назвал дату шоу-матча первого состава NAVI

Даниил Zeus Тесленко рассказал, когда состоится шоу-матч состава Natus Vincere по Counter-Strike образца 2010 года.
CyberSport.ru вчера в 09:30
Общество

Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям

Свою новую работу знаменитый художник Бэнкси посвятил врачам.
МИР 24 17:12
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
4
Здоровье

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
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Политика

Коронавирус начал «выдыхаться», заявил Онищенко

Коронавирус начал "выдыхаться", заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РИА Новости 18:56
Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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